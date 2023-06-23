柯文哲稱「中國要我選總統」因雙城論壇　她還原時序：時空旅人嗎？

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲2016年擔任台北市長期間，受訪時曾透露「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要他選（總統）」。而柯昨（22日）則澄清當時是要辦雙城論壇所以會跟大陸有溝通。卻被發現訪問時間跟雙城論壇兜不攏。民進黨立委林楚茵23日質疑，柯發現風向不對才在扯謊，1月份出版的刊物怎麼有辦法在9月訪問柯文哲，「柯文哲是時空旅人嗎？」

《臺大醫訊》第15刊第9頁以標題「下一站：持續。柯P漫談成功與從政之路」為文，訪問者提出會不會選總統問題，當時還在擔任台北市長的柯文哲表示，「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要他選，儘管自己可能選上，但主要因為自己沒有準備，且選總統這件事情的目的是要讓別人過著更好的生活，他覺得自己做不會比其他人做還要好」。

柯文哲則表示，事實是辦雙城論壇一定會跟大陸有溝通，人家一定會一直問以前台北市長都是選總統的，以後會不會選總統？當時是很客氣的講，現在在當台北市長、現在不會去選總統，「故事就是這樣，很客氣、正常的交談，然後變成是大陸希望我選，這我就沒辦法了」。

對此，林楚茵表示，凡走過必留下痕跡，柯文哲自己講出「中國要他選總統」， 現在發現風向不對，只好扯謊說是被斷章取義、抹黑，卻被網友翻出台大醫訊打臉。

林楚茵質疑，1月份出版的刊物怎麼有辦法在9月訪問柯文哲，難道柯文哲要辯稱自己是時空旅人嗎？請誠實面對自己說過的話，「若是中國要你選總統請大方承認，一再狡辯只是顯露前後矛盾的心虛。」

對於柯文哲的說法，民進黨立委許智傑則表示，柯文哲2016年接受台大醫訊訪問時，自己說中國那方面一直要他選總統，「而且我們要聽其言觀其行。」

許智傑分析，柯文哲跟中國互動密切有3個觀察點：第一、民眾黨學國民黨去參加追求統一的海峽論壇。第二、寧可違反議會決議堅持辦雙城論壇。第三、被踢爆曾經宴請官方色彩濃厚的中國企業餐敘。

許智傑直言，眾多跡象都跟柯文哲自曝中國要他選總統不謀而合，未來他若當總統，能否捍衛台灣主權，將是他的一大挑戰。