想打侯友宜卻被認定假訊息　戴瑋姍未道歉今問大家「有吃粽子嗎？」

▲新北市議員戴瑋姍為民進黨總統參選人賴清德發言人。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德發言人戴瑋姍日前因餵藥案猛打國民黨總統參選人侯友宜，但所拿出的檢驗報告遭台灣事實查核中心認定是不實訊息。對此，戴瑋姍未道歉，稱不同醫生看法不同，而侯友宜競選工作室發言人王敏旭22日晚間則喊話，「選舉不要造假，有假就道歉退選」，不過戴瑋姍仍未多做表示，23日在臉書曬出燦笑美照，詢問大家「昨天有吃粽子嗎？」

戴瑋姍針對餵藥案，日前曾拿出某幼童尿液檢驗報告稱「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」，並指毒理專家招名威也有相關解釋，「孩童巴比妥檢驗64後面的（-）不是陰性，而是代表應該零檢出」。台灣事實查核中心實際諮詢台灣醫事檢驗學會常務監事高智雄、台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲和台大化學系副教授徐丞志後，強調是「錯誤」訊息，而二人臉書相關發文已被遮蔽。

對此，戴瑋姍說，這事實查核中心是針對尿液檢驗報告解讀做出解釋，且不同醫生有不同看法。例如劉玠暘醫師指出，醫師看診需了解病人的症狀與病史，數字不是唯一的判斷標準；採檢拖越久，殘留藥量越難驗得出來；陰性、背景值和沒有驗出是獨立事件，但當有臨床症狀與病史時，體內有藥物的可能性就大大提高。

戴瑋姍表示，正如同事實查核中心所言，幼兒園有無餵藥正在偵辦中，孩童有症狀、家長走上街頭都是事實。侯團隊與其針對此議題爭論，模糊焦點，不如趕快完成行政調查，專心照顧新北孩子的健康，亂噴政治口水，絕對無法挽救侯友宜的民調。同樣被認定是不實訊息的招名威則發出聲明道歉，「造成社會大眾誤解，針對認知上與語意上的問題，本人深感抱歉。」

王敏旭22日批評，賴清德團隊為了模糊焦點，選擇用「假訊息」進行政治攻防，如今被認證假訊息，民進黨從上而下，對於假訊息都靜悄悄，賴清德遲遲未對團隊出現「假」發表任何意見，希望多次強調打假訊息的總統蔡英文告誡賴清德，選舉不要造假，有假就道歉退選。

戴瑋姍未多做回應，今在臉書上則問大家昨天有吃粽子嗎？「跑者間有個笑話，吃一個粽子要跑8公里，才能把熱量消耗完畢，你這個連假要跑多遠呢～」，直言這是端午節最不想面對的事。