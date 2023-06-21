賴清德喊補助私大學費　背後故事有洋蔥

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日拋出政策牛肉，宣布未來將補助私立大專生的學費，每年至少2.5萬元，成為總統選戰話題。據轉述，賴清德21日在黨中常會談及，他過去求學時也背負學貸，因此對經濟弱勢的學生們的狀況感同身受；他表示，希望透過持續性的政策，讓國家支持青年，青年有餘力投資未來，充分實踐自我。

賴清德日前透過臉書分享，「我出身勞工、礦工家庭，在讀大學時申請學費貸款，也打過工來還學費，我深知經濟弱勢家庭的苦，對於青年學子及家庭的經濟重擔，也感同身受」。

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

據轉述，賴清德今天下午主持中常會時，有感而發地說，過去自己在擔任立委和市長的時候，一直都跟台南市的教務中心合作，擔任立委的時候每年會去捐款，當市長的時候也都會去捐款，當行政院長的時候，也特別去降低學貸的利息，然後也去延長畢業之後開始交還本金的年限。

賴清德表示，他一直想要去解決助學貸款這個問題，後來因為他看到社會上也批評很久，就是公立學校跟私立學校學費差距很大，更意外的是，經濟比較弱勢的孩子，反而多數都是在念私立學校，這種狀況之下，造成很大的不公平，也增加了經濟相對弱勢家庭的負擔。

賴清德表示，這些孩子出社會，可能就要償還學貸，所以在跟總統蔡英文，還有行政院長陳建仁討論之後，昨天去朝陽科技大學參加活動的時候，就宣布自己的主張，政府有責任應該要進一步地降低公私立大學學費的落差，希望能夠5成以上，這部分宣布之後，在現場的孩子都很高興。

「我們做這個事情，最終的目的，就是要透過持續性的政策，讓國家支持青年，青年有餘力投資未來，充分實踐自我」，賴清德說，政府會挺青年，青年也會持續創造台灣的未來，真正的目的是這樣子，也感謝總統、感謝陳建仁、感謝行政院副院長鄭文燦的協助，也感謝立法院黨團、感謝柯總召。