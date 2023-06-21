柯文哲喊重啟服貿　柯建銘批「外行假內行」：不足以為國家領導人

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲主張恢復兩岸交流，重啟貨貿及服貿談判，更呼籲，兩岸協議監督條例在立法院躺多久，應趕快通過。然而，柯文哲「白色力量」正因太陽花學運而起，此話一出立刻引起討論。對此，民進黨團總召柯建銘21日受訪時表示，柯文哲忘了民眾黨有5席立委，但黨團都沒提案，且2019年已修正通過兩岸人民關係條例，「不要外行假內行，不足以為國家領導人。」

柯建銘指出，立法院上一屆會期時，民進黨團有提出兩岸協議監督處理條例，當時朝野各黨總共提九個版本，審查時行政院來提兩岸人民關係條例第五條第三項修正。

柯建銘表示，修正內容是，不管哪黨執政，將來兩岸涉及政治談判時，第一、要依照修憲門檻，第二、國會要雙審查，談判前要國會授權、談判後要國會同意。第三、要開聽證會，最重要的是必須公投，此框架已經完成，民進黨後續通過此法案，所以沒有所謂修兩岸協議監督條例的空間。

柯建銘指出，希望柯文哲要了解歷史過程，不要外行假內行，每天冒一句話，到底原意是什麼？請他說明清楚，他忘記自己在國會有立法委員，這什麼時候躺在立法院？這是朝野立委決定，柯文哲講話常常雙標，民眾對他很寬容，但他不該藉著這份寬容亂講話，這樣不足以為領導者，對他錯亂的發言表示遺憾跟譴責。

民進黨立委鄭運鵬表示，在2019年立法院裡面已經通過了兩岸人民關係條例第五條之三的修正案，也就是說，未來有兩岸之間簽署任何協議，有涉及到政治事項、憲政，包含到政治衝擊的，都必須要修憲門檻雙公投機制，已經不需要過去在太陽花學運時大家所提到的兩岸協議監督條例。

鄭運鵬指出，第二是，柯文哲要重啟服貿協議，過去在馬英九執政的時候，就是台灣對於中國兩岸的貿易依賴，其實那時社會發現，過度依賴中國對台灣經濟、就業完全沒有好處，所以後來就有太陽花學運。

鄭運鵬表示，柯文哲現在推這個絕對是為總統選舉，但中國是被全世界的民主陣營質疑跟圍堵，此時要重啟服貿，除了對中國有好處之外，看不出來對台灣有任何的好處，如果柯文哲為了總統選舉要去推這個，請他講清楚動機跟對台灣的好處是什麼。