戴瑋姍曾搬招明威嗆侯友宜！　今被轟造謠喊：噴政治口水救不了民調

▲新北市議員戴瑋姍為民進黨總統參選人賴清德發言人。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德發言人戴瑋姍針對餵藥案，日前曾拿出某幼童尿液檢驗報告稱「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」，並指毒理專家招名威也有相關解釋，「孩童巴比妥檢驗64後面的（-）不是陰性，而是代表應該零檢出」，如今經台灣事實查核中心調查後認定是不實訊息，遮蔽二人臉書發文，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室更進一步指控造謠。對此，戴瑋姍回應，侯友宜團隊模糊焦點，亂噴政治口水，絕對無法挽救民調。

戴瑋姍說，這位64（-）的孩子，自從進幼兒園的1年半起，就會不斷自殘，在寒暑假和連假期間尤其嚴重，出現類似毒品戒斷的症狀。同時，幼兒園其他好幾位家長發現，自己孩子也有相同狀況。

戴瑋姍認為，事實查核中心是針對尿液檢驗報告解讀做出解釋，且不同醫生有不同看法。例如劉玠暘醫師指出，醫師看診需了解病人的症狀與病史，數字不是唯一的判斷標準；採檢拖越久，殘留藥量越難驗得出來；陰性、背景值和沒有驗出是獨立事件，但當有臨床症狀與病史時，體內有藥物的可能性就大大提高。

戴瑋姍說明，正如同事實查核中心所言，幼兒園有無餵藥正在偵辦中，孩童有症狀、家長走上街頭都是事實。侯團隊與其針對此議題爭論，模糊焦點，不如趕快完成行政調查，專心照顧新北孩子的健康，亂噴政治口水，絕對無法挽救侯友宜的民調。

對於戴瑋姍、招名威所討論的「64（-）」的檢驗報告，台灣事實查核中心實際諮詢台灣醫事檢驗學會常務監事高智雄、台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲和台大化學系副教授徐丞志後，強調是「錯誤」訊息。

吳明玲表示，網傳檢驗報告是尿液「初篩檢驗」，不過這份報告沒有註明檢驗方法、藥物檢測值單位、閾值，也沒說明報告限制，並不符合毒藥物檢驗報告的格式。

高智雄則說，此報吿的呈現方式容易給人誤解，不僅Barbiturates的檢驗數值沒有單位，檢驗結果欄位與參考區間欄位之資料僅用（-）符號標示也可能讓人誤解。也就是說，網傳圖表是檢驗巴比妥酸鹽類的尿液篩檢報吿，跳過臨床醫學專業人員的解讀，由各方自行詮釋，易引誤解。

至於「64（-）」所代表的意義，吳明玲指出，報告在巴比妥檢驗項目標示64（-），卻沒有註明閾值與單位。一般來說，試劑廠商會將巴比妥的檢驗閾值訂為200ng/mL（奈克/毫升），若檢驗閾值為200 ng/mL，報告數值為64，低於200，因此判定篩檢結果為陰性，（-）符號是陰性的意思。也就是說，以此種檢驗方法，未檢出巴比妥或檢出值低於閾值。