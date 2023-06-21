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賴清德拋私大學費減2.5萬　李彥秀批：悲哀！高等教育淪選戰文宣

▲▼國民黨台北市議員李彥秀。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

副總統賴清德20日拋出補助私立大專院校學生學雜費2萬5千元政策，引發熱議。對此，國民黨台北市議員李彥秀21日就在臉書批評，「高等教育政策淪為選戰的文宣小物，恐怕才是台灣最大的悲哀」，並提出「發錢送福利」背後可能衍生的問題。

賴清德以「縮短公私立大學的學雜費差距」為名，允諾至少補助「目前（公私立大學）差距的一半」，每年約2萬5千元；教育部隨後也公布，明年2月，將補助私立大專學生學雜費每學期新台幣2.5萬元，教育部粗估預算為150億元。對此，李彥秀表示，根據TVBS最新民調，賴清德在20至29歲年輕族群的支持度僅有17%，搶救青年選票，賴清德真的急了。

李彥秀指出，民進黨對年輕族群的「政策利多」，包括了租屋補助預算300億、成年禮金22.5億、青春動滋券8.25億、疫後就學貸款補助方案220億以及勞工青年2.0補助160億，如果再加上大學私校學雜費補助150億元，總計高達861億元，範圍涵蓋租屋、就學、就業、文化、育樂，幾乎一網打盡。

但李彥秀提到，「發錢送福利」的背後，卻呈現更多的問題。第一，她指出，私立大學整體環境越來越艱鉅，「高教公共化」是民進黨長期主張，但完全執政六年，14所私立大學院校退場，卻完全看不到高教長遠政策與資源分配的規劃與作法，學校、學生朝不保夕，大學老師除教學、研究，還要負責招生業績。

第二，「高教資源的排擠效應」，李彥秀表示，政府對私大學生補貼學雜費，但學校整體收入沒增加，學校的教學環境與設備沒有增加。教育資源的餅就這麼大，根本就是在稀釋高教整體資源；第三，「高教政策淪為選舉文宣小物」，她直言，「政策牛肉人人愛」，但「發錢送福利」是最廉價也是最無腦的政策買票，賴清德讓嚴肅的高教政策討論，淪為發放選舉文宣小物，反映出賴清德只顧政權爭奪、不顧政策願景。

第四，李彥秀批評，賴清德成為太上行政院破壞憲政體制，行政院昨天第一時間表示「近期蔡總統已和行政院長陳建仁與教育部商討此事」，顯然，賴清德為了自己選情「半路攔胡」，搶走總統蔡英文與行政院長陳建仁光環，嚴重破壞國家憲政體制。

「教育是社會階級流動的管道，更是國家進步與前行的動力」，李彥秀指出，全台有近90萬名大專院校學生，其中65%就讀私立院校，政策利多對私立大學學生、家長及弱勢家庭當然有感。但她提到，更重要的問題是，今天台灣的高等教育，特別是私立大學的師資、設備、資源分配，拿人民納稅錢大撒幣，真的對我們孩子的未來、國家的發展有幫助嗎？

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