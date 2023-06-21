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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲喊重啟服貿　民進黨高層：「加強複習」太陽花從何而來

▲前台北市長柯文哲出席「世紀擘畫-1920年以來的臺北市長」紀錄片發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲昔憑藉太陽花而起，今拋重啟服貿談判議題惹議。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲主張恢復兩岸交流，重啟貨貿及服貿談判，遭外界質疑恐爆發二次太陽花學運。據轉述，民進黨秘書長許立明21日下午在中常會談及，現階段必須「加強複習」，讓民眾了解，當初反服貿黑箱是從何而來、因什麼因素而生，以及比較當初支持反服貿黑箱、挺太陽花者的前後言行。

據了解，柯文哲近日拋出重啟服貿談話的議題，除了引發輿論譁然，也成為民進黨中常會今日討論焦點之一。

根據轉述，許立明今天在中常會黨務報告階段談及，如果以現在20歲的年輕人來說，或許不知道10年前爆發太陽花運動的歷史因素，因此，現階段必須「加強複習」，讓民眾了解，當初反服貿黑箱是從何而來、因什麼因素而生，要把過去因素搜集起來。

許立明也談及，必須凸顯過去馬政府時期「傾中」的狀況，也必須注意，當初表態支持反服貿黑箱、挺太陽花的人（指柯文哲），前後言行的比較。

民進黨立法院黨團柯建銘表示，今天早上立法院黨團已經舉行記者會，說明10年前黨團提出的「4點聲明」，包括不能自動生效、不能全案包裹表決等前提，事實上，當時反服貿黑箱的歷史因素都還在，且過去5年來，民眾黨在立法院沒有提出任何「兩岸協議監督條例」草案，什麼都不提、完全沒有處理。

此外，據轉述，許立明會中亦談及日前在廈門舉辦的海峽論壇，提醒與會者注意，中國大陸解禁台東鳳梨釋迦銷陸，恐有以商逼政的狀況，務必密切關注。

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