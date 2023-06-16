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板橋府中「幸福來了！音樂市集」周末登場

▲板橋府中「幸福來了！音樂市集」周末登場。（圖／新北市文化局提供）

▲2022春浪大賞得主芒果街老爸將帶來首首經典歌曲。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局將於6月17日、6月18日兩日於板橋府中北側廣場舉辦「幸福來了！音樂市集」，搭配6月18日2023新北市聯合婚禮「天作之合 幸福Two兔好」，共以幸福為主題策畫充滿幸福洋溢氛圍的系列活動，邀請市民朋友一起來尋找城市中難得的幸福感。

文化局表示，「幸福來了！音樂市集」從命理到文創產品、飾品手作、人像繪圖等48攤位，並有三位手作老師於現場開課教學，包括香氛蠟燭、金工飾品和手鍊，民眾在現場就能體驗，從中找到自己的興趣。而且更安排了精采的節目內容，有大小朋友最愛的「幸福姐姐玩氣球」、播放串聯歌曲讓你陶醉歌曲中的「尋找幸福DJ秀」及幫助逃離補班日BLUE心情的「幸福愛情魔術秀」。

▲板橋府中「幸福來了！音樂市集」周末登場。（圖／新北市文化局提供）

▲療癒系女聲DSPS主唱曾稔文。

樂團演出則規劃了「單身聯誼金曲派對」和「幸福來了!演唱會」，分別邀請知名DJ Mykal a.k.a林哲儀，現場與民眾搖擺嗨唱，並在熱鬧氣氛下，民眾可與身旁的人互相聊天認識，且參與活動前300名只需按讚打卡拍照，就可以免費兌換飲料；演唱會安排了三組愛情系藝人樂團，包括歌手曾稔文、芒果街老爸和庸俗救星於活動現場接力開唱，想體驗戶外燈光美氣氛佳的音樂派對，千萬別錯過了！

為了讓市民朋友們在城市茫茫人海中找到志同道合的有緣人，在第二天6月18日舉辦「幸福連連看！配對活動」幸福專屬活動，在互相認識彼此的同時，還有命理老師在現場解答愛情中各種疑難雜症，最後填下你想認識的對象號碼，經確認配對成功後，即有機會獲得每人千元以上的雙人套餐，共享板橋府中知名美食，歡迎想認識新朋友的民眾即日起到6月15日至「板橋435藝文特區」臉書粉專查詢報名；更多最新的活動相關資訊，請密切追蹤「板橋435藝文特區」及「板橋435藝術聚落」官方網站。

▲板橋府中「幸福來了！音樂市集」周末登場。（圖／新北市文化局提供）

▲618庸俗救星唱出愛情的酸甜苦辣。

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