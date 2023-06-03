瑞芳幼坑瀑布虎頭蜂螫傷1男1女　警消急拉封鎖線管制步道

▲瑞芳幼坑瀑布虎頭蜂螫傷2遊客。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區漁寮路幼坑瀑布步道，今（3日）中午驚傳遊客遭虎頭蜂螫，新北市消防局獲報後派員趕抵現場，遭蜂螫者為1男1女，所幸均無過敏反應、意識清醒，救護車將傷者送往基隆長庚救治。消防人員並拉起封鎖線管制遊客上山，避免再有蜂螫情況，轉通知新北市動保處處理。

新北市消防局表示，3日中午12時8分接獲通報，在瑞芳區漁寮路的幼坑瀑布步道，距碩仁國小登山口約30分鐘路程處，有2名登山客遭虎頭蜂螫傷，立即派員前往救援。

▲警消人員急拉封鎖線管制步道。

消防人員抵達現場後，發現2名被蜂螫患者分別為30歲男性（頭部2處，無過敏反應）與29歲女性（頭部1處，無過敏反應），所幸皆意識清醒，隨後由救護車送往基隆長庚醫院救治。消防人員先將患者送醫後，並前往幼坑步道入山口拉封鎖線，先行管制遊客上山，避免蜂蜇情況，並轉知新北市動保處後續處理。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，如果遇到蜂群攻擊，第一個原則應保持冷靜遠離，不要主動攻擊蜂群， 從事野外活動應避免穿著鮮豔衣服及噴灑香水、化妝品以免吸引蜂類攻擊。

羅億田說，如發現有蜂群圍繞飛翔，前方可能有蜂巢，不可繼續前進，應繞道或退後，退後同時要避免有太大動作，千萬不可攻擊來蜂，不然會引起蜂群大規模的攻擊，若發現多隻蜂向人正面撲飛過來攻擊，應該轉身逃跑並用淺色外套蓋住頭部，千萬不要慌張拍打，以免招來更多蜂群攻擊。若曾因蜂螫產生過敏反應者，須避免再度蜂螫，以免誘發嚴重過敏，若有過敏反應，應儘速就醫。