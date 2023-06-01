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基隆特教生身懷絕技　副市長邱佩琳頒獎嘉勉

記者郭世賢／基隆報導

為鼓勵基隆市特殊教育學生多方學習才藝以表達自我、建立自信！「基隆市112年度『Integrated Love』特殊教育學生美術比賽得獎作品展覽暨才藝競賽得獎作品頒獎典禮」在5月29日基隆港務分公司舉行，副市長邱佩琳親赴現場嘉勉獲獎學生，同時感謝所有教師、家長與市民朋友和小愛爸爸一起為基隆市特教學生奔波努力。

▲基隆市特教生身懷絕技 副市長邱佩琳親赴頒獎嘉勉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳親赴頒獎嘉勉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

今年特殊教育學生美術比賽以「兼愛並融～當我們同在一起」為主題，基隆市特教生與普通生總計511人透過繪畫、拼貼或影片方式呈現自己在生活中落實的兼愛並融，其中，獲獎美術作品計有132件、獲獎學生161人，以及特殊教育學生才藝競賽獲獎隊伍12組，獲獎學生46人。

獲得「2023總統教育獎」殊榮的東光國小張生，透過鋼琴克服自閉症限制，以「卡農」展現精湛琴技，且透過音樂傳達出熱愛世界的奔放情感，評審委員無一不被驚豔，奪得「基隆市特殊教育學生才藝競賽國小個人組第一名」。為鼓勵孩子們兼愛並融，邀請張生與榮獲個人組第二名武崙國小劉生，於頒獎典禮開幕表演鋼琴合奏，兩位獲獎學生同為自閉症，透過音樂激盪出熱情的火花，也經由鋼琴結交了好朋友。

▲基隆市特教生身懷絕技 副市長邱佩琳親赴頒獎嘉勉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳肯定孩子們以自身熱情的心。

國中團體組第一名中正國中孩子們為了在畢業前留下青春回憶，決定組隊以「友情，讓我們青春更精彩」挑戰參賽，利用下課時間聚在一起練習舞蹈節奏，互相提醒走位動作，上台前有點緊張，但是開始表演後，大家都沉浸於表演中，同時藉這支舞碼表達對師長們的感謝，一起為青春留下更多精彩的畫面。

安樂高中孩子們共同發想參賽舞蹈，他們說要手牽手一起努力逆風飛翔，即使臉會被風吹打泛疼，還是想要努力的飛，所以，可愛的大家想到威尼斯面具嘉年華，決定打造深具個人特色面具一只，戴上！就不怕風大！而獲得特教生美術比賽評審團大獎之武崙國小黃生及安樂高中楊生，克服專注力不足，不斷練習，以豐富多彩的色塊、自由奔放的線條，緩筆渲染出腦中的世界，讓大家透過畫作看見他們眼中不一樣的世界。

▲基隆市特教生身懷絕技 副市長邱佩琳親赴頒獎嘉勉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲今年特殊教育學生美術比賽以「兼愛並融～當我們同在一起」為主題。

基隆市教育處長劉美蘭亦親自出席鼓勵孩子們於生活中落實兼愛並融，持續辦理特教學生美術比賽及才藝競賽以支持孩子們展現藝術才能，並籌辦公開表揚之頒獎典禮，讓孩子們接受大家的掌聲與祝福，也特別感謝基隆特教教師以愛鼓勵特教的孩子們補足勇氣，帶著孩子們挑戰自我、站上比賽舞台，讓孩子們有更多不一樣的體驗。

基隆市副市長邱佩琳亦肯定孩子們以自身熱情的心，影響身邊所有朋友家人主動完成兼愛並融的互利之愛，大家與小愛爸爸攜手努力逆風飛翔，共同打造基隆成為充滿愛的城市。

▲基隆市特教生身懷絕技 副市長邱佩琳親赴頒獎嘉勉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市特教生身懷絕技 副市長邱佩琳親赴頒獎嘉勉。（圖／記者郭世賢翻攝）

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