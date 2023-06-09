基北北桃1200月票7／1啟動　謝國樑盼年底前建置「共享運具」

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑（9日）出席基北北桃公共運輸定期票啟動記者會，與新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及桃園市長張善政等首長，共同宣布6月15日起開放購票設定，7月1日開通月票使用，並感謝新北市、台北市、桃園市及中央部會長官一起促成這項讓民眾有感的政策，為基隆市民提供更多交通選擇。謝國樑表示，期盼在年底前完成建置基隆「共享運具」。

▲基北北桃1200月票7月1日啟動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑致詞時表示，基隆為全國通勤至外縣市就業比例最高的城市，透過交通月票的優惠，能減輕基隆通勤族群的經濟負擔，使基隆市民能與直轄市一樣，享有相同的交通福利待遇，並期盼在年底前完成基隆「共享運具」的建置，提供基隆市民更加多元及完善的交通系統。此外，謝國樑也感謝侯市長對於基隆捷運的支持，並希望基隆市將與新北市一起攜手合作，共同串聯交通運輸的便捷化，帶動基隆產業及就業的充分發展。

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基市府交通處表示，民眾自6月15日起可前往國光客運基隆車站（自動加值機）、雙北市捷運站、市府轉運站、南港轉運站及國光客運臺北車站等處預購及購買基北北桃1200都會通定期票；自7月1日起，臺鐵基隆（基隆、三坑、八堵、七堵、百福）、臺北、新北及桃園市境內有站員的車站亦開始提供購買定期票服務，歡迎民眾持手邊的悠遊卡前往購買定期票。

基市府交通處提醒市民朋友，一張悠遊卡僅能設定一種定期票。如果雙北1280定期票尚未到期，或是有設定其它區域定期票者，則無法再設定1200都會通定期票。