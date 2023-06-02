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七堵室內兒童樂園今揭牌啟用　謝國樑：創造友善美好體驗

記者郭世賢／基隆報導

以海洋為主題意象，基隆市規劃四大遊戲區域的七堵室內兒童樂園，今（2日）在市長謝國樑的主持下，舉行啟用揭牌儀式。謝國樑指出，七堵室內兒童樂園將發揮區域共好的功能，並會邀請雙北地區特教孩童班級共享同樂，一同創造友善美好的體驗及回憶。

▲七堵室內兒童樂園揭牌啟用 謝國樑：創造友善美好體驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲七堵室內兒童樂園今揭牌啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑指出，感謝副市長邱佩琳邀集邱創煥文教基金會與禎祥食品等企業，共同捐贈樂園遊憩設施，為基隆孩童提供更多元豐富的遊戲體驗，市府將持續規畫各區室內兒童樂園，致力打造讓基隆孩子與家長共融成長的空間。

副市長邱佩琳表示，弘揚孝道與社會道德，致力於熱心公益服務，為邱創煥文教基金會的初衷，期盼透過捐贈贊助室內兒童樂園設施，提供孩童安心遊玩的活動空間，使基隆孩童能盡情在室內兒童樂園安心玩樂，共創美好的生活記憶。

▲七堵室內兒童樂園揭牌啟用 謝國樑：創造友善美好體驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑指出，感謝副市長邱佩琳邀集邱創煥文教基金會與禎祥食品等企業，共同捐贈樂園遊憩設施。

自基隆首座室內兒童樂園於信義區成立後，市府立即在七堵地區設立第二座室內兒童樂園，目前七堵室內兒童樂園規劃120坪兒童遊憩空間，並設計「海洋球池滑梯」、「仿真超市與家家酒」、「築夢賽車場」、「童伴足撞球」等4大主題親子互動及共樂等遊戲區域，期盼提供基隆孩童優質安全且充滿歡笑的室內遊樂園。

▲七堵室內兒童樂園揭牌啟用 謝國樑：創造友善美好體驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲七堵室內兒童樂園揭牌啟用 謝國樑：創造友善美好體驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲七堵室內兒童樂園揭牌啟用 謝國樑：創造友善美好體驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

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