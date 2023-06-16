新北和美海之家增SUP親水體驗　6／20中午12時開放報名

▲新北和美海之家增SUP親水體驗。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

炎炎夏日到來，夏日親子出遊首選就來東北角吧！新北市政府漁業處今年在和美漁港舉辦的「和美海之家」生態復育及親水體驗活動又來囉！活動報名時間自112年6月20日中午12點起開始報名，今年活動共4梯次，日期分別為7月8日、9日、15日及16日，每梯次40人。歡迎各位市民呼朋引伴踴躍參與豐富又寓教於樂的體驗活動，攜手打造和美漁港良好的珊瑚生態棲地。

珊瑚為海洋生態中不可或缺的重要角色，可涵養許多海洋生物，亦可促成海洋生態的多樣性。和美漁港位於新北市貢寮區，鄰近之東北角海域資源豐富，魚類及藻類多樣性高，漁港環境相對單純，且因港型完整，可抵抗東北季風所造成的風浪，港內水域相對穩定，是復育珊瑚的最佳場域。在和美漁港內所種植之珊瑚，以北部海岸最多的軸孔珊瑚為主，其成長速度最快，也比較適應北部變化劇烈的海洋環境。

▲和美海之家珊瑚復育課程。

有「珊瑚媽媽」之稱的台灣山海天使環境保育協會秘書長陳映伶表示，今年度「和美海之家」生態復育及親水體驗活動，會持續帶領民眾親手操作珊瑚苗分支和種植，一同參與珊瑚復育過程，並安排專業師資讓民眾了解東北角珊瑚種類和生態，體會海洋復育重要性。同時也安排水上安全講習和刺激好玩的水上遊憩活動，除了原有的魔毯競賽，今年度新增SUP體驗活動，讓民眾在寓教於樂中學習親水安全和救生觀念，並認識海洋、親近海洋，進而愛護海洋。

新北市漁業處長張麗珍表示，「和美海之家」活動從開辦以來，受到民眾熱烈迴響，今年度再次透過辦理「和美海之家」生態復育及親水體驗活動，帶領民眾參與海洋保育，並持續推動漁港轉型及活化，將和美漁港打造為環境教育及生態復育基地，發揮教育精神。歡迎喜愛海洋、熱愛海洋的市民朋友，千萬不能錯過這次的活動，一起為海洋生態作出努力！

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