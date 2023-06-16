新北端午交通懶人包！掌握資訊避開塞車　輕鬆快樂出遊

▲新北端午交通懶人包，掌握資訊避開塞車。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

端午節4天連續假期（6月22日至6月25日）即將到來，預計將湧現出遊及返鄉車潮，交通局特別彙整「新北市端午連假交通資訊懶人包」，提供連假期間國道管制措施、客運轉乘優惠、新北市龍舟賽接駁等交通資訊，建議多利用大眾運輸，輕鬆快樂出遊及返鄉。

新北市議長盃龍舟賽將於6月22日、23日在微風運河熱鬧開賽，建議前往觀賽的民眾可搭乘捷運、公車及新巴士至蘆洲捷運站後，於3號出口轉乘接駁車，免去尋找停車位的麻煩。

端午連假期間除觀賞龍舟賽之外，也可選擇只花30元購買一日券無限搭乘731陶藝山水環狀線公車，前往新北市美術館園區、陶瓷博物館、鶯歌陶瓷老街、鶯歌石，一次玩遍鶯歌最熱門景點。

有關客運優惠，公路總局於6月21日至6月25日亦推出87條國道客運平日優惠價或原票價85折優惠，若使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地客運路線，可享在地客運一段票或基本里程免費優惠，歡迎多加利用。

交通局提醒出遊及返鄉民眾，注意連假期間國道匝道管制措施與高乘載管制，於6月22日0時至12時、6月23日5時至12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉，建議往宜蘭方向用路人避開管制封閉時段延後下午出發，或改走台9線；另6月22日6時至12時，國1內湖至頭份路段、國3木柵至香山路段各南入匝道將實施高乘載管制。

交通局再次建議民眾出門前利用1968 App查詢最新國道管制和即時路況並收聽警廣，掌握路況，或透過手機掃描懶人包的QR Code連結進入「新北市即時交通資訊網」，即時路況、即時影像、停車場空位數及YouBike站位可借車數量和道路施工等即時交通訊息通通掌握，避開塞車。