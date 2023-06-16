▲王鼎時間科藝成台灣之光，新北觀光工廠多元職探。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府10餘年來持續推動產業觀光輔導轉型計畫，已協助超過20家工廠轉型、升級，創造產業觀光新平台。王鼎精密董事長林文傳曾為鴻海第一代的工程師，後自行出來創業，歷經7年時間研發出自有品牌ATOP World Time世界地區錶，透過轉動手錶城市轉盤，指針就會自動轉換時間，錶面更會顯示日夜，錶芯更擁有多國發明專利，2008年榮獲國際設計大獎「IF工業設計獎」及「Reddot紅點設計獎」，並創立了台灣第一座以時間為主題的觀光工廠「王鼎時間科藝體驗館」。

經發局長何怡明表示，觀光工廠對於企業深耕品牌文化及永續經營轉型皆有所助益，且成果豐碩，近5年產值逾8.6億元。今年新北為了展現觀光工廠的產業文化與教育等多元價值，全國首創整合觀光工廠及產業文化館，納入本市國中小學的多元職探場域，讓更多學子在見習體驗中探索職業性向。

其中，啤酒頭釀造為新北首間精釀啤酒觀光酒廠、玉美人孕婦率先取得政府MIT認證的孕婦裝公司，以及針對不同傷口教導民眾妥善傷口照護解決方案的安美得傷口照護產業文化館等11間觀光工廠及產業文化館完成認證。新北將持續積極協助觀光工廠及產業文化館朝向更多元發展，提高品牌知名度，創造在地就業及商機。

▲民眾還可以深度體驗組裝石英鐘機芯，並設計專屬個人風格的DIY商品，體驗鐘錶師傅技藝。

王鼎精密創始於1984年，從最早從事精密金屬元件、精密塑膠射出模具開發與設計，後來業務發展至生產電子、電腦、醫療器材、儀表零件及鐘錶用精密齒輪等精密零組件。2002年為了在眾多機芯工廠中脫穎而出，毅然投入鉅資與工研院合作研發「世界時區鐘錶機芯」，並至瑞士取經。歷經七年的研發，憑藉一條龍的自主技術，設計研發出ATOP世界時區鐘錶，並且取得各國專利，也榮獲多項國內外設計大獎。

自創品牌受到肯定後，王鼎為提昇企業品牌形象與價值，轉型為觀光工廠，成立以時間為主題的時間科藝體驗館，傳達計時器的歷史與演進，World Time專利技術的展現，鐘錶製程參觀與實際動手組裝體驗互動，是一座融合時間知識、科學與藝術的時間殿堂。

王鼎時間科藝體驗館鄰近土城工業區，現場導覽區域為鐘錶精品區、時間探索區、國際時間區、品牌簡介區、石英原理區、體驗探索區共六大區。導覽課程以時間為主題透過五感、趣味生活化的體驗時間，以及了解各國世界時區、鐘錶如何製造組裝及相關重要零件，DIY還有時鐘、壁鐘及手錶可以深度體驗組裝石英鐘機芯，並設計專屬個人風格的DIY商品，體驗鐘錶師傅技藝！今(112)年王鼎時間科藝體驗館更正式納入多元職探場域，提供更多元的職業試探機會給學子，讓學童能在多元職探場域中了解產業文化特色及未來可從事的相關職業。

經發局表示，新北市政府自2009年起，積極協助傳統工廠轉型為觀光工廠，目前觀光工廠及產業文化館種類多元，已有22家觀光工廠及產業文化館成功轉型，輔導出許多全國唯一的特色觀光工廠，提升品牌形象及商機，並促進新北產業觀光。觀光工廠與產業文化館本身具有製造、文化、教育等多種特質，透過傳統工業加入體驗教育，協助企業品牌再造新的價值。