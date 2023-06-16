新北文化成年禮金加碼優惠　一起留下精彩文化體驗回憶

▲十三行博物館已成年禮金購買文化商品贈考古遺址聚落生活明信片1張。（圖／新北市文化局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

配合文化部推動發送給18-21歲青年成年禮金每人1200點文化幣，新北市政府文化局結合公私立相關藝文館舍、店家及藝術創作者申請藝文消費點，讓青年到新北各地藝文館所購票或以優惠折扣購買藝文商品，還可到新北各藝文中心購票觀賞表演節目。

新北文化局廣邀新北各公私立藝文館舍單位加入文化部藝文消費點，截至6月13日已有近400家新北店家加入。新北市鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館及林本源園邸提供購買自營藝文商品9折優惠，坪林茶業博物館以成年禮金買文化商品，可以獲得館方特選福茶苑專屬茶包1個，到十三行博物館購買自營藝文商品贈送考古遺址聚落生活明信片一張，數量有限送完為止，各公立館所邀請青年民眾到新北場館使用成年禮金。

▲坪林茶博館以成年禮金買文化商品，可獲得館方特選福茶苑專屬茶包1個。



此外，新北市所屬藝文中心演藝廳主辦節目，採用OPENTIX售票系統售票之節目可用文化幣購票。樹林藝文中心8月25日至27日，推出8月表演工作室辦理《親愛的陌生人2.0》；新北市藝文中心9月辦理「2023年新北市音樂劇節」三檔演出，包括：C MUSICAL《伊底帕斯》、刺點創作工坊《跑跑殭丙仁》、四喜坊劇集《沒有臉的娃娃》等節目，各場次皆可使用文化幣購票，邀請青少年及民眾一同走進劇場，將文化幣轉化為表演藝術的饗宴。

文化局長張䕒育表示，新北各地藝文消費點已經開始上線使用，歡迎18-21歲全國青年到新北各藝文消費點使用成年禮金採購藝文商品、觀賞電影及表演節目，另外如使用成年禮金買書還可再獲得文化幣，最多可回饋600點文化幣，成年禮金相關訊息請至「文化部文化幣」官網查詢。