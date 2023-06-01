七堵室內兒童樂園6／2啟用　謝國樑提前開箱4大主題遊戲區

記者郭世賢／基隆報導

以海洋為主題意象的七堵室內兒童樂園，將於2日舉行啟用揭牌儀式，市長謝國樑今（1日）特別分享近日和孩童開箱推介的影音，除介紹「海洋球池滑梯」、「仿真超市與家家酒」、「築夢賽車場」及「童伴足撞球」等4大主題遊戲區域外，與小朋友互動過程更是充滿歡笑。

▲七堵室內兒童樂園6月2日啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑表示，自上任以來，陸續規劃並啟用信義及七堵等2處室內兒童樂園，並感謝副市長邱佩琳邀集邱創煥文教基金會及禎祥食品等企業捐贈設備，期盼未來能引進更多資源，讓孩子們在冬天濕冷季節，不受天氣因素影響，能盡情在室內兒童樂園安心玩樂。

現場小朋友童言童語告訴謝市長，「我買了木瓜喔」，結果卻拿出仿真麵包玩具時，市長也以充滿童趣的語言回應，「這是長得很像木瓜的麵包」，引得眾人哄堂大笑。另外，當謝市長看到小朋友玩賽車，因太投入而險些「撞車」時，也趕緊提醒孩童留意交通安全，當場化身稱職的交通指揮。

▲基隆市長謝國樑提前開箱4大主題遊戲區。

社會處表示，自基隆第一座信義室內兒童樂園於3月成立後，市府隨即規劃在七堵地區設置第二座室內兒童樂園，並增設更豐富多元的遊戲體驗，希望為基隆孩童提供優質安全，且充滿歡笑的室內遊憩場地。