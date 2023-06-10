到台南見光電板喊「痛心」！漁民哭訴陳情　侯友宜：快調整能源配比

▲侯友宜七股光電行程遇漁民陳情。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（10）前往台南請益，下午到七股區魚塭訪視種電造成環境惡化問題，才一到現場，就有漁民拿著陳情書向他陳情，許多漁民更拉起「政策失當、民不聊生」的白布條，怒喊下架政府。侯友宜表示，看到滿滿的光電板感到痛心，民進黨「2025非核家園」跳票，推動光電過程也完全沒有考慮漁民生計，甚至爆發嚴重弊案，必須重新調整能源配比，檢討不當政策對基層帶來的傷害，不能缺電又缺糧。

侯友宜今日下午在前台南市議員謝龍介、台南市議員方一峰、立委參選人陳昆和，以及七股區里長聯誼會長陳中正、三股里里長黃仙立等多名里長及在地農漁民陪同下，至七股關心大面積種電後，造成當地環境嚴重惡化的情形，不但農地、魚塭受到汙染無法再利用，衝擊農漁民生計，廢棄太陽能板更成為大型垃圾遭隨意棄置，無法處理。

「漁魚共生根本都是謊言」，漁民代表戴全慶不禁悲從中來哭訴，民進黨政府為了強行推光電，違反民主程序，完全沒有和地方溝通，也沒聽取在地農漁民意見，許多的農地、魚塭因清洗太陽能板的廢水而遭到汙染，令擁有三十年民進黨齡的他痛心怒吼「這樣的政府必須要下架！」同時也有漁民代表現場遞交陳情書，期盼侯友宜當選總統後，能夠解民所苦。

謝龍介也痛批，民進黨在毫不溝通的情況下將太陽能板裝在住家附近，讓原本因溫室效應下就炎熱的七股，在夏天更加高溫，居民苦不堪言，「曾任台南市長的賴清德，這樣的環境老百姓還住得下去嗎？賴清德要不要到現場來住個兩天就好」。

侯友宜表示，對於農漁民遭遇的困境覺得相當痛心，原本應該是可以養出大量魚獲，滿足漁民生計及提供消費者便宜漁貨的穩定供應鏈，在民進黨錯誤的光電政策下，蕩然無存。這不只是破壞環境生態，更對基層的生活造成嚴重衝擊。

侯友宜也承諾，未來若當選總統，為讓漁民能夠永續生存，將重新檢討能源配比，考慮核電的使用，這不僅是照顧我們漁民的生計，也照顧我們的綠色能源。「這是我們必須正視的問題，否則下一代將面臨缺電、缺糧，環境惡化的嚴重挑戰。」