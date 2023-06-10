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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪桃園「異域故事館」再現招牌舉手禮　郭台銘：戰爭沒有贏家

▲郭台銘參選2024動作大？

▲郭台銘訪「異域故事館」。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選2024總統大選失利後，走訪民間的腳步並未停歇！郭台銘10日一早，現身桃園「異域故事館」，在故事館創辦人王根深會長的帶領下，參訪故事主題區，同時會面三位曾上過戰場，保衛國家的國軍英雄一一細數這段「異域孤軍」的悲壯歷史。

「異域孤軍」是個鮮為人知的部隊，當年為了反共復國以及維護台海安全，在遙遠的金三角莽荒叢林裡拼搏了30多年，他們孤軍奮戰，卻被世人所遺忘。「異域故事館」保存異域孤軍的悲壯歷史，讓這段故事永遠流傳下去，以孤軍歷史研究、保存和展示為目標，同時宣揚戰爭的殘酷與和平的珍貴。

▲郭台銘參選2024動作大？

郭台銘感嘆，這些談起來好似雲淡風輕的歷史，對他而言卻是震驚不已，那些正值人生輝煌之時的孤軍，卻早早就英勇捐軀。「戰爭沒有贏家，也沒有一場戰爭值得被歌頌。」因為它帶來的是痛苦是，歷史上永遠的傷疤。

郭台銘提到，在故事館中有一句「金錢可以買到武器，但不能買到和平。」讓他難以忘懷，而這一段話也是王根深會長將自己人生經歷展示出來，並給世人的一個忠告。《異域》這一本書，是郭台銘當年國中的時候，用手電筒躲在被窩看的一本禁書，書中記述著國共戰爭中，最孤獨慘烈的一頁。

和平是靠多少人命爭取而來的？郭台銘認為，台海至今已經維繫超過70年的和平，但面對現在混沌的時局，未來該會是如何，卻還沒有答案。

郭台銘強調，「戰爭不是遊戲，而是無比殘酷」，想藉由這個機會，呼籲大家一起維護和平與尊嚴，並正視國家的難關，並強調自己和這些逝去的先賢一樣，一輩子都為中華民國努力。

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