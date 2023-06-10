流量密碼是「這個」！　黃揚明揭警訊：侯友宜恐迷因化

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期民調不升反降，媒體人黃揚明10日在臉書上發文表示，《中天新聞》出了一支標題為「本片獻給第三名，小編冒著丟工作風險想告訴侯市長，你的影片真難剪，選輸了你什麼代誌都不用做」的影片，而該影片在短短10小時內點閱衝破10萬次，直言侯友宜最大危機就是「迷因化、草包化」。

黃揚明點出，侯友宜目前最大危機就是「迷因化、草包化」，隨著時代改變，網路媒體信仰的是「流量」，但侯友宜一直都不是自帶流量的政治人物，於是被視為挺侯的《中天新聞》出了一支影片，影片標題為「本片獻給第三名 小編冒著丟工作風險想告訴侯市長 你的影片真難剪 選輸了你什麼代誌都不用做」。

黃揚明表示，短短10小時，這支影片點閱衝破10萬次，但這對侯友宜來說是非常大的警訊。就像侯友宜還沒徵召前，被民眾黨新北市議員陳世軒詢問「美國一法三公報六項保證」時，侯回應「你說你說」成為網路熱議話題，甚至連前天政大學生座談會都有學生對此發問。由此可知，「嘲笑侯友宜」成為流量密碼，會有越來越多媒體起而效之。

黃揚明強調，在這種狀況下，侯友宜的一舉一動或一言一行都會被放大檢視，隨時可能成為迷因，或是被攻擊是「草包、無能」，直言「侯友宜團隊如果還認為九合一選戰模式有用，那真的就太天真了！」