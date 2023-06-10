經費一年1100億　賴清德：0到6歲國家養已在落實中

▲桃園信賴台灣之友會成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜赴政大演說時拋出「0到6歲國家養」政策，並表示後續還有更多詳細規劃。民進黨總統參選人賴清德10日出席桃園信賴之友會成立大會時，細數政府對於育兒的補貼政策，0到6歲孩子的補助經費如今已達1100億規模，政府正在逐步落實0到6歲國家養的目標。

賴清德提到，從總統蔡英文2016年上任起，政府便持續推動「0-6歲孩子國家一起養」政策，目前0到6歲的孩子只要自己帶，政府便會給予第一胎5000元，第二胎6000元，第三胎7000元的補助。而0到2歲的孩子如果去公立托嬰中心，則有第一胎5500元、第二胎6500元、第三胎7500元的津貼。

賴清德說，如果將孩子送到準公共化的托兒所或保母，第一胎可以拿到8500元、第二胎可以領到9500元、第三胎則可以領到10500元。2到6歲的孩子送到幼兒園就讀，如果就讀公立幼兒園，同樣享有中央政府的補助。

賴清德強調，2016年總統蔡英文上任前，中央政府用在0到6歲孩子的補助經費一年才150億左右，但現在已經到1100億新台幣，政府正在逐步落實0到6歲國家養的目標。