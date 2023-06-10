　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經費一年1100億　賴清德：0到6歲國家養已在落實中

▲▼桃園信賴台灣之友會成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲桃園信賴台灣之友會成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜赴政大演說時拋出「0到6歲國家養」政策，並表示後續還有更多詳細規劃。民進黨總統參選人賴清德10日出席桃園信賴之友會成立大會時，細數政府對於育兒的補貼政策，0到6歲孩子的補助經費如今已達1100億規模，政府正在逐步落實0到6歲國家養的目標。

賴清德提到，從總統蔡英文2016年上任起，政府便持續推動「0-6歲孩子國家一起養」政策，目前0到6歲的孩子只要自己帶，政府便會給予第一胎5000元，第二胎6000元，第三胎7000元的補助。而0到2歲的孩子如果去公立托嬰中心，則有第一胎5500元、第二胎6500元、第三胎7500元的津貼。

賴清德說，如果將孩子送到準公共化的托兒所或保母，第一胎可以拿到8500元、第二胎可以領到9500元、第三胎則可以領到10500元。2到6歲的孩子送到幼兒園就讀，如果就讀公立幼兒園，同樣享有中央政府的補助。

賴清德強調，2016年總統蔡英文上任前，中央政府用在0到6歲孩子的補助經費一年才150億左右，但現在已經到1100億新台幣，政府正在逐步落實0到6歲國家養的目標。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／鹹粥名店老闆娘遭開槍　宣告不治
林志玲突認「不會回演藝圈」！
朱芯儀化療爆哭！　抗乳癌成功「勇曬泳裝照」
封箱膠帶「綑綁6月大男嬰」嘴巴也貼起來　媽看照片心碎
獨／關渡鹹粥名店槍響！　「碰一聲」老闆娘倒地
快訊／大雷雨轟2縣市！　劇烈降雨灌1小時
東區「50年名店」　6月底熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

小狗回歸！EDG官方宣布傳奇射手Uzi加盟

幼兒園餵藥案震驚社會　應曉薇：需修法才能防範孩子未來不會再被餵毒

鍾沛君遭人冒充投資詐騙！　許淑華報警：還用「抱緊處理」太惡劣

到台南見光電板喊「痛心」！漁民哭訴陳情　侯友宜：快調整能源配比

民進黨認林飛帆未違黨規　王鴻薇諷安全下莊：恭喜「9萬」沒事了

經費一年1100億　賴清德：0到6歲國家養已在落實中

新北私幼餵童吃毒恐喪命　賴清德籲成立醫療小組提供協助

訪桃園「異域故事館」再現招牌舉手禮　郭台銘：戰爭沒有贏家

2024總統要贏8萬票　賴清德：桃園贏台灣就贏

高雄宴請羅森柏格　柯文哲：誰當選總統台美關係皆不變

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

KID看穿峮峮「錄完想帶走食物」　聖恩狂嗑蛋糕...收到健康大禮

瘦子發誓沒開美顏：不想看用聽的！　曝「愛女生大屁股理由」險被封XD

小狗回歸！EDG官方宣布傳奇射手Uzi加盟

幼兒園餵藥案震驚社會　應曉薇：需修法才能防範孩子未來不會再被餵毒

鍾沛君遭人冒充投資詐騙！　許淑華報警：還用「抱緊處理」太惡劣

到台南見光電板喊「痛心」！漁民哭訴陳情　侯友宜：快調整能源配比

民進黨認林飛帆未違黨規　王鴻薇諷安全下莊：恭喜「9萬」沒事了

經費一年1100億　賴清德：0到6歲國家養已在落實中

新北私幼餵童吃毒恐喪命　賴清德籲成立醫療小組提供協助

訪桃園「異域故事館」再現招牌舉手禮　郭台銘：戰爭沒有贏家

2024總統要贏8萬票　賴清德：桃園贏台灣就贏

高雄宴請羅森柏格　柯文哲：誰當選總統台美關係皆不變

小狗回歸！EDG官方宣布傳奇射手Uzi加盟

特製族語畢業證書　美和科大原住民傳統慶儀歡送畢業生

江少慶碰上「撞牆期」　羅曼看出投球問題

中華醫大2155位畢業生揮別校園　孫逸民勉遇困難謙遜求助找新機

獨／女全身瘀傷慘死　涉嫌重大聲押...4嫌曾連手「聖母」凌虐道友

屏基迎接創院70周年　辦健康園遊會營造健康城市

85度C讓開！錢都火鍋年砸500萬進駐　榮登長庚店租王

嘉人展翅藥眼非凡　嘉藥畢典溫馨熱鬧藏彩蛋

關渡鹹粥店老闆娘「左胸中一槍」　緊急送醫搶命仍宣告不治

胡潤全球頂尖非公立高中榜單出爐　陸港14所院校上榜居全球第三

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

政治熱門新聞

吳乃德性騷　被害人還原13年前後情況

林智堅認了！不再堅持論文原創　多次喊「桃園本來是我的」

即／爸爸性騷擾　吳怡農道歉：以更謙卑、同理的心面對每個人

即／徐巧芯收「19字羞辱花束」怒報警

快訊／還原遭朱學恒請離直播過程　吳怡玎：這事情不該發生

朱學恒強吻鍾沛君跳針喊「斷片」　她送花盆提14字：滾出媒體

快訊／朱學恒「斷片」被打臉　他公布真相全說了！

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

朱學恒強吻鍾沛君　6千人洗版曝1疑點

吳乃德為性騷擾道歉　宣布退出真促會

道歉完繼續切割？　黃揚明：幼兒園餵藥案恐成選情「核彈級」因素

民進黨爆性平爭議　調查結果出爐：許嘉恬有行政疏漏、林飛帆無違黨規

前駐菲代表徐佩勇遭爆性騷　台商震驚盼慰問當事人

朱學恒認性騷　被挖出曾酸來賓豬哥

更多熱門

相關新聞

到台南見光電板喊「痛心」！漁民哭訴陳情　侯友宜：快調整能源配比

到台南見光電板喊「痛心」！漁民哭訴陳情　侯友宜：快調整能源配比

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（10）前往台南請益，下午到七股區魚塭訪視種電造成環境惡化問題，才一到現場，就有漁民拿著陳情書向他陳情，許多漁民更拉起「政策失當、民不聊生」的白布條，怒喊下架政府。侯友宜表示，看到滿滿的光電板感到痛心，民進黨「2025非核家園」跳票，推動光電過程也完全沒有考慮漁民生計，甚至爆發嚴重弊案，必須重新調整能源配比，檢討不當政策對基層帶來的傷害，不能缺電又缺糧。

民進黨認林飛帆未違黨規　王鴻薇諷安全下莊：恭喜「9萬」沒事了

民進黨認林飛帆未違黨規　王鴻薇諷安全下莊：恭喜「9萬」沒事了

新北私幼餵童吃毒恐喪命　賴清德籲成立醫療小組提供協助

新北私幼餵童吃毒恐喪命　賴清德籲成立醫療小組提供協助

2024總統要贏8萬票　賴清德：桃園贏台灣就贏

2024總統要贏8萬票　賴清德：桃園贏台灣就贏

流量密碼是「這個」！　黃揚明揭警訊：侯友宜恐迷因化

流量密碼是「這個」！　黃揚明揭警訊：侯友宜恐迷因化

關鍵字：

賴清德民進黨侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

郭采潔登台「胸部掉到腰」驚奇畫面被拍！

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

蔡阿嘎YT消失6天「妻終於吐近況」

起底無尊20歲照片帥炸！

餵藥案5被告全交保「太妙了」！

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

神劇男星「心臟病發猝逝」！享年52歲

水溝撈起粉紅毛球　浮現夢幻斑紋

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

精品LINE貼圖＋桌布免費下載　

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

阿嬌離婚3年「路邊親臉」　對象起底是女版陳冠希

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面