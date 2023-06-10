藍黨團稱幼兒園案沒有延誤　謝衣鳯緩頰：新北市府會檢討改進

▲謝衣鳯、曾銘宗、吳怡玎10日出席國民黨團「新北幼兒園事件檢調已積極偵辦！請勿扭曲抹黑」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市板橋某幼兒園的教職員餵食學童藥物，以致多名受害人身上被驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等成分，引發譁然。國民黨立法院導團今（10日）上午召開記者會，強調新北市府在處理幼兒園事件上，並沒有延誤，呼籲外界不要以訛傳訛。不過記者會尾聲，國民黨團書記長謝衣鳯也緩頰，新北市府對於各界認為應改進的部分，已經清楚了，會虛心檢討，並進行改善，會用嶄新的一面給大家看。

國民黨團10日上午舉行「新北幼兒園事件檢調已積極偵辦！請勿扭曲抹黑」記者會，會中藍委吳怡玎表示，相信所有家長都希望趕快釐清真相，但新北市府在處理幼兒園事件上，並沒有延誤，因為5月15日新北市府接獲到有教保人員疑似餵幼童藥物通報，當天就啟動「重大兒虐案件」，並報請檢調進行調查。

吳怡玎說，司法早期介入，是新北市教育局早期可以進行的程序，尤其是教育局並不具有司法調查權。接獲通報當天，教育局、社會局就前往幼兒園進行稽查，社會局更進一步進行一對一個案追蹤，並同步報請新北地檢署進行司法調查。

吳怡玎進一步說，新北地檢署5月18日到幼兒園進行搜索，教育局全程陪同；站在40至50位家長立場，他們更是希望調查速度能夠更快，難免在資訊獲得上會有落差，時間序上出現誤會，新北市政也加快腳步，經家長同意後，前往指定醫院採檢。

謝衣鳯則指出，5月15日教育局接獲通報後，同步呈送新北地檢署展開司法調查，而後一連串檢警調偵辦過程當中，教育局提供免費採檢窗口，在經過家長同意之後，所有幼兒園孩童都可以進行採檢。

對於外界質疑教育局為何並未孩童進行毛髮採檢？謝衣鳯表示，只有檢方可以進行毛髮採檢，孩童更需要監護人同意才得以進行。

謝衣鳯也說，新北幼兒園事件也有可能發生在其他縣市，這些管制藥品巴比妥又是從何而來？據國民黨團取得食藥署提供的資料顯示，2016-2022年管制藥品查核違規家數，無論是醫療院所、診所、藥局高達20%，其中有一年更高達35%，所以請問衛福部和食藥署，要如何截斷不當取得管制藥品途徑？以及處置方式？衛福部、法務部，請給全國家長一個說明。

總召曾銘宗表示，新北地檢署襄閱主任檢察官昨對外表示，新北市政府積極配合偵辦，呼籲外界勿妄加揣測；此外該主任檢察官還提到，幼兒園案是5月中由新北政府報請檢方指揮偵辦，籲請外界切勿揣測案情，給予檢警純淨辦案空間。曾銘宗說，不曉得新北地檢署的說明，蔡政府聽到了沒有？

對於行政院長陳建仁昨表示「教育部曾5次通知新北市政府，要積極處理相關問題」，曾銘宗說，陳建仁說錯了，只有3次；5月19日新北市教育局股長接到教育部國教署承辦人來電、6月6日國教署承辦人來電未接到、新北教育局股長當日回電對方、6月7日新北教育局同仁接到國教署承辦人來電，所以總共只有3次。

至於陳建仁認為新北市府處理該幼兒園事件有延誤，曾銘宗則強調，網路上傳說4月份就有人向新北市府報案，但新北政府清查1999紀錄和市長信箱將近3萬則訊息，都沒有相關內容，而是5月15日接到報案後，新北市府立即啟動相關機制，並報請檢方指揮偵辦。

曾銘宗代表國民黨團給出三項建議，第一、本案是屬刑事案件，新北市政府於5月15日即移送新北地檢署偵辦，呼籲陳建仁等政治人物不要故意扭曲抹黑，干擾檢調依法獨立辦案；第二、新北市府第一時間即移送法辦，並提供相關行政協助，並無延誤，如有疑義可向檢調查證，請勿以訛傳訛；第三、本案發生後教育部國教署承辦人員3度與新北市政府聯絡，最基層的公務員在負責聯絡本案，顯示從行政院、教育部到國教署根本不關心本案，虛應故事。

媒體詢問，新北市府查1999，發現4月都沒有相關陳情，但國民黨新北市議員劉美芳卻說自己4月就有接獲陳情。曾銘宗說，劉美芳接受陳情為何市政府不知道？劉接受陳情之後有做什麼處理嗎？同樣情況，有時候陳情金融案子，「那你就問金管會知不知道，保證金管會不知道，這同樣邏輯、同樣標準」。

在記者會尾聲，謝衣鳯說，新北市府對於各界認為應改進的部分，已經清楚了，會虛心檢討，並進行改善，會用嶄新的一面給大家看，畢竟全台所有媒體都以放大鏡看新北所有處置。謝也說，任何一個地方政府的處置及全台民眾不幸事件，都不應該作為政治或選戰操作工具，而是該秉持認真、嚴謹態度處置民眾的事情，「我相信新北市政府一向以來秉持如此態度，未來也會更加地加強」。

▼謝衣鳯10日出席國民黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

