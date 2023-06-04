賴清德下鄉當「政策總鋪師」　南投打交通牌、促風力發電到苗栗

▲賴清德今天前往南投縣、苗栗縣造勢。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德4日趕赴南投縣、苗栗縣，出席信賴台灣之友會成立大會，並端出「政策牛肉」。在南投縣場次，賴清德大打「交通牌」，建議交通部，將中彰投月票可以納入台灣好行，並開闢更多路線；在苗栗縣場次，他提出，苗栗得天獨厚有全台灣第一個風力發電的示範場域，當風力發電來到苗栗，會創造更多的就業機會。

賴清德今天上午前往南投縣，在信賴台灣之友會造勢大會上，民進黨立委羅美玲、蔡培慧、立委候選人蔡銘軒接續上台演講，賴清德並親自逐一授旗、授證予南投縣信賴台灣之友會理事長林明畑及後援會幹部，國策顧問湯文萬及多位地方黨公職也到場力挺，現場湧入近千名支持者為賴清德加油。

「未來我是台灣的總鋪師，我的菜會一道一道的上，我們先上南投縣」，賴清德說，南投好山好水，觀光是要優先推動的產業，交通就非常重要，除了公路還有軌道建設，他在行政院長任內投入了幾十億的經費，就是要讓南投的觀光更好。賴清德也建議交通部，將中彰投月票可以納入台灣好行，可以開闢更多路線，竹山和彰化也可以向南到雲林的斗六，可以把觀光路線，利用軌道建設及公路便利串連起來。

針對基礎建設，賴清德說，未來會在行政院設立一個機制來加強與地方政府的合作關係，建立一個法制來進行區域聯合。現在區域聯合治理是縣市長的會議，沒辦法發揮充分的功能。所以建立一個制度，由中央來幫助地方，用這個平台促成縣市間的合作，才能有辦法解決南投和其他縣市面臨的基礎建設不足的問題。

到了下午，賴清德前往苗栗縣，參加苗栗縣信賴台灣之友會成立大會，現場除了民進黨立委沈發惠、湯蕙禎、立委參選人康世明及苗栗縣信賴台灣之友會理事長張輝雄接續上台演講外，信賴台灣之友會總會理事長劉國隆、總統府資政葉菊蘭、立委伍麗華、行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎、副執行長吳宜臻及地方黨公職也一同到場，展現團結氣勢。

賴清德對苗栗產業發展提出兩項願景，首先是「無煙囪觀光產業」，苗栗的觀光資源是22縣市中最豐富的，他在擔任行政院長任內推動「浪漫台三線」，未來也一定大力支持苗栗縣觀光的持續發展；第二是「農業生物科技產業」，苗栗縣的物產豐富，一定要創造更高的價值，未來將推動農業生物科技產業，讓農產品不要只是一次性的販賣，有更高層級的利用，就是農業生物科技產業，對農業產值有最大的幫助。

賴清德指出，苗栗不僅是台灣代表性的城市，還是台灣未來的城市，全世界都有一個共同的目標，就是2050年要達到淨零轉型，全世界每一個國家都積極的在推動綠能產業，苗栗得天獨厚有全台灣第一個風力發電的示範場域，在上個月剛啟用的海能風場，每年預計可以發出15億度電，相當於38萬戶台灣民眾一整年的民生用電，當風力發電來到苗栗，會創造更多的就業機會，對苗栗縣的發展會有很大的幫助，也因此苗栗對台灣來講，不管是過去現在或未來都非常重要，讓苗栗縣進步也讓國家持續的發展。

賴清德表示，目前苗栗縣基礎建設還很缺乏，未來會推動均衡台灣，在行政院跟地方建立一套機制，同時透過立法或修法，建立聯合區域聯合治理平台，由中央主動跟地方來合作瞭解地方的需求，讓地方的環境可以改善。另外，他也會持續推動，除了國際型科技的產業，協助中小企業升級轉型，還會更進一步的引入地方創生，支援在地產業，鼓勵年輕人創業、推動社會企業，讓年輕人可以回到故鄉，讓台灣每一個地方處處都可以安居，人人都可以就樂業，當年輕人回到故鄉，長輩才可以含飴弄孫，社會才有辦法更加穩定。