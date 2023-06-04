柯文哲訪日僑宴「5天唯一場」　台僑喊：一定支持民眾黨

▲柯文哲訪日本東京首日，晚間參加台僑晚宴。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，4日啟程訪日本東京，晚間出席由「日本國會窗口」主辦的僑宴，該場僑宴由民眾黨立委邱臣遠擔任橋樑的角色，現場約有6、70名台僑相挺。僑務委員林裕玲表示，此場僑宴報名踴躍，部分人擠不進來，而大家一定會支持民眾黨。

柯文哲4日訪日首日，下機後前往東京媽祖廟，由東京媽祖廟董事長詹德薰親自接待，但詹德薰在今年4月才剛接下日本關東「信賴台灣之友會」顧問一職，且現場高喊「柯文哲凍蒜」，引發外界猜想柯文哲拔樁成功；而詹德薰事後則稱，「要問我是（挺）哪一位的話，投票那天才會知道」。

隨後，柯文哲到達舉辦在市谷私學會館的僑宴，該場僑宴由「日本國會窗口」主辦，而「日本國會窗口」的前身則是「日本前首相安倍晉三後援會」，也是由詹德薰所創立；協辦單位則有東京台灣商工會、世界華人工商婦女企管協會日本分會。

針對僑宴報名狀況，與會的僑委會僑務委員林裕玲受訪時表示，報名狀況踴躍，但因為場地有限，只有一些人才能進來，加上得知舉辦時間很臨時，大概前10天才知道，但5月底就截止，而且說場地限制只能60人左右，卻有7、80人報名。

至於擔任此僑宴的「橋樑」是否為邱臣遠？林裕玲直言，「當然！」因為邱臣遠是世界台商會的秘書長，擔任立委後替台商會發聲，幫台商爭取很多需求，「所以台商很支持總召（邱臣遠），而總召又是民眾黨黨籍，我們民眾黨這塊一定會支持。」此次台僑的組成偏「中間層」，大家認為來者是客，無論是民進黨或國民黨的政治人物，僑商界都非常歡迎。

另一名台僑受訪時提及，因為柯文哲擔任台北市長時做很多事情，所以想看柯文哲未來選總統路上，會有什麼想做的事，也期望看到柯文哲對於日本的看法。

而邱臣遠受訪時則說，因為場地受限的關係，造成有些朋友無法參與，現場大約有70多人，非常感謝日本僑界、僑領和台商先進們，自己身為世界台灣商會聯合總會的前秘書長，也是世界台灣商會聯合總會的名譽青商會長，推動國會外交與台日友好，都是最重要的工作。