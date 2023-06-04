　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲訪日僑宴「5天唯一場」　台僑喊：一定支持民眾黨

▲▼柯文哲訪日本東京首日，晚間參加台僑晚宴。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲訪日本東京首日，晚間參加台僑晚宴。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，4日啟程訪日本東京，晚間出席由「日本國會窗口」主辦的僑宴，該場僑宴由民眾黨立委邱臣遠擔任橋樑的角色，現場約有6、70名台僑相挺。僑務委員林裕玲表示，此場僑宴報名踴躍，部分人擠不進來，而大家一定會支持民眾黨。

柯文哲4日訪日首日，下機後前往東京媽祖廟，由東京媽祖廟董事長詹德薰親自接待，但詹德薰在今年4月才剛接下日本關東「信賴台灣之友會」顧問一職，且現場高喊「柯文哲凍蒜」，引發外界猜想柯文哲拔樁成功；而詹德薰事後則稱，「要問我是（挺）哪一位的話，投票那天才會知道」。

▲▼柯文哲訪日本東京首日，晚間參加台僑晚宴。（圖／記者袁茵攝）

隨後，柯文哲到達舉辦在市谷私學會館的僑宴，該場僑宴由「日本國會窗口」主辦，而「日本國會窗口」的前身則是「日本前首相安倍晉三後援會」，也是由詹德薰所創立；協辦單位則有東京台灣商工會、世界華人工商婦女企管協會日本分會。

針對僑宴報名狀況，與會的僑委會僑務委員林裕玲受訪時表示，報名狀況踴躍，但因為場地有限，只有一些人才能進來，加上得知舉辦時間很臨時，大概前10天才知道，但5月底就截止，而且說場地限制只能60人左右，卻有7、80人報名。

至於擔任此僑宴的「橋樑」是否為邱臣遠？林裕玲直言，「當然！」因為邱臣遠是世界台商會的秘書長，擔任立委後替台商會發聲，幫台商爭取很多需求，「所以台商很支持總召（邱臣遠），而總召又是民眾黨黨籍，我們民眾黨這塊一定會支持。」此次台僑的組成偏「中間層」，大家認為來者是客，無論是民進黨或國民黨的政治人物，僑商界都非常歡迎。

另一名台僑受訪時提及，因為柯文哲擔任台北市長時做很多事情，所以想看柯文哲未來選總統路上，會有什麼想做的事，也期望看到柯文哲對於日本的看法。

而邱臣遠受訪時則說，因為場地受限的關係，造成有些朋友無法參與，現場大約有70多人，非常感謝日本僑界、僑領和台商先進們，自己身為世界台灣商會聯合總會的前秘書長，也是世界台灣商會聯合總會的名譽青商會長，推動國會外交與台日友好，都是最重要的工作。

▲▼柯文哲訪日本東京首日，晚間參加台僑晚宴。（圖／記者袁茵攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「福源花生醬」二代炒股！　慘被判刑
日網紅議員被全球通緝！　「一下機就被逮」
快訊／重大車禍！2人當場無呼吸心跳
「人類偏肺病毒」已多國感染！
快刪！Chrome「32款惡意擴充外掛」盜個資
「梅雨滯留鋒」逼進　這天起天氣越來越差
快訊／林威助確定不出席「阪神日」
北市雨彈來襲！中正、萬華區發布淹水一級警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　國民黨：已無合作

林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

姚惠珍：沒聽過台灣女生沒被性騷過！　「你們男生多糟糕」

侯友宜喊查傅崐萁性騷被疑「公報私仇」　曾銘宗暴怒：誰講的！

北市雨彈來襲！中正、萬華區發布淹水一級警戒　中山時雨量36毫米

柯文哲訪日僑宴「5天唯一場」　台僑喊：一定支持民眾黨

「絕不寬待」傅崐萁！　侯友宜籲調查性騷：不論黨籍一視同仁

性平爭議延燒！應曉薇提5大修法方向　批民進黨不要只說幹話

賴清德喊嘉義大贏10萬票　侯友宜譏「臭彈」：膨風水雞刣無肉

「我侯友宜一定當選總統！」　喊話嘉義鄉親：會用生命護台安全

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

田馥甄版《親愛的對象》超好聽　還有《摯友》千萬別錯過！

竹聯弘仁會撤三重據點　捧神尊扛沙發狼狽搬家

黃子佼愛女「玉米」堅決不喊媽媽！　孟耿如祭出十萬獎金...她成功幫省錢XD

全球十大古怪節日回來了！香港「包子節」夜爬包子塔「包」平安

傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　國民黨：已無合作

林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

姚惠珍：沒聽過台灣女生沒被性騷過！　「你們男生多糟糕」

侯友宜喊查傅崐萁性騷被疑「公報私仇」　曾銘宗暴怒：誰講的！

北市雨彈來襲！中正、萬華區發布淹水一級警戒　中山時雨量36毫米

柯文哲訪日僑宴「5天唯一場」　台僑喊：一定支持民眾黨

「絕不寬待」傅崐萁！　侯友宜籲調查性騷：不論黨籍一視同仁

性平爭議延燒！應曉薇提5大修法方向　批民進黨不要只說幹話

賴清德喊嘉義大贏10萬票　侯友宜譏「臭彈」：膨風水雞刣無肉

「我侯友宜一定當選總統！」　喊話嘉義鄉親：會用生命護台安全

素顏差太多！美妝部落客「長得跟護照不一樣」　差點無法登機

傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　國民黨：已無合作

四川樂山金口河「山體塌方」　已導致14人身亡5人失聯

林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

蘇伊士運河又卡船！油輪「發動機故障」海上拋錨　運河單行道被堵

一個人扛下28%交易量的股票　新竹老牌花生醬二代炒股被判刑

集字直接免費喝！　夏季最新「4款芒果手搖杯」來了

ZOTAC推《蜘蛛人》新電影聯名顯卡　全套蜘蛛人信仰電腦同步亮相

神操作！男子落水前緊急掏口袋　奮力拋出4萬元手機

姚惠珍：沒聽過台灣女生沒被性騷過！　「你們男生多糟糕」

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

女黨工爆綠首長參選人性騷：選上帶妳進市府

民進黨58立委直接封殺「檢討性騷」！會議記錄曝光

民進黨性騷8案狂燒！事件脈絡一次看

名導演：民進黨不該拉別黨比較

受害者現身了！　對王丹下最後通牒

民進黨58立委封殺「性騷提案」　他公開證據了！打臉一票綠委

脫口「于美人奶沒比較小」挨批失言　朱學恒道歉了

被點名目擊傅崐萁性騷　郝龍斌回應了

快訊／女記者訴被藍委「抱住我的頭親我」　國民黨：絕不會護短

總統府資政爆性騷　拍臀摸大腿噁問陪睡費

民進黨前黨工遭逼「下跪、磕頭求饒」

反擊王丹！指控者PO證據對話：他說明晚跟他睡

綠營爆性侵！他受訓遭強制口交

藍綠白政治圈「27案性騷史」一次看

更多熱門

相關新聞

拔樁？柯拜媽祖廟　信賴顧問喊凍蒜

拔樁？柯拜媽祖廟　信賴顧問喊凍蒜

民眾黨總統參選人黨主席柯文哲4日啟程訪問日本東京，下機後第一站前往東京媽祖廟，東京媽祖廟董事長詹德薰親自接待；值得一提的是，詹德薰今年4月才接受前民進黨主席卓榮泰頒聘書，擔任關東「信賴台灣之友會」顧問，如今詹德薰卻於現場大喊「柯文哲凍蒜」。

賴清德高呼「保護中華民國」

賴清德高呼「保護中華民國」

藍綠爆性騷！柯文哲：應思考制度

藍綠爆性騷！柯文哲：應思考制度

支持者喊「總統加油」　柯啟程訪日

支持者喊「總統加油」　柯啟程訪日

柯文哲出訪日本　陳佩琪陪同找兒子

柯文哲出訪日本　陳佩琪陪同找兒子

關鍵字：

柯文哲民眾黨日本2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

馬路竟是瀝青地毯　承包商辯德國技術

5億高中生手臂有針孔　家屬公布多張急救照

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

貴婦看屋驚覺老公「小三房」就買在樓下！

澎湖海鮮1桌4萬1惹議　餐廳老闆酸：已經習慣了

5億高中生身上7針孔照片曝！暗藏驚人巧合

剛送消防局170萬　他無貸款砸1.4億買台中最貴豪宅

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

愛喝酒也臭！體臭人吃「5類食物」味更濃　醫推1飲品止汗

網紅媽「懷胎9月」突動脈瘤破裂

不單純？義大利船難　21乘客「全是情報員」

左左右右國中畢業了！

命理師警告：刺青不要選「這圖案」！

更多

最夯影音

更多
女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD
男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面