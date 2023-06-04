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「我侯友宜一定當選總統！」　喊話嘉義鄉親：會用生命護台安全

▲▼「嘉義人支持家己人」團結挺侯友宜大會。（圖／記者李毓康攝）

▲「嘉義人支持家己人」團結挺侯友宜大會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總統參選人賴清德昨出席「嘉義市信賴台灣之友會」成立大會，國民黨總統參選人侯友宜今（4）日則出席中華民國嘉義同鄉會總會「團結挺侯大會」，顯有意互別苗頭。侯致詞時，針對賴清德喊出要在嘉義贏侯10萬票，侯反譏「臭彈」，更稱「媒體天天罵我，但我知道要贏得民眾信念，不需要口水，而是需要鄉親支持，我侯友宜一定會當選總統！這是我跟嘉義人的約定，大家選出一個嘉義的總統！承諾不改變！」。

侯友宜今出席中華民國嘉義同鄉會總會「團結挺侯大會」，致詞時他逐一介紹與嘉義有淵源的黨籍民代，包括立委曾銘宗、萬美玲、呂玉玲、溫玉霞、李德維等，以及新北市議員林國春。他表示，嘉義人重情重義，大家都是從南部出身長大，吃台灣米、喝台灣水，然後到全台各地打拼，大家共同的目標就是發揚嘉義人打拼的精神，大家心連心，讓台灣這塊土地平安。

侯友宜表示，看到父母那個世代，因為戰爭（二次世界大戰）造成台灣的傷害，造成經濟衰退，讓他們生活非常艱苦，如今再看到下一代，因為兩岸問題、國際問題，讓台灣再次擔心戰爭。他強調，國家沒安全、台灣沒安全，其他就都不用說了，「安全絕對是這次選舉的主軸！」自己一世人都認真打拼，大家都看自己的成長。他表示，自己一生只有一個信念，用一句話來說明，就是「用生命顧中華民國！顧台灣的安全！讓中華民國萬世平安」。

侯友宜呼籲全場，讓嘉義出一個總統，出一個為全台灣做出貢獻的總統，「總統若做不好，會給人家笑，嘉義人會漏氣」，他表示過去2次選舉，嘉義人都給自己相挺，除此之外，就是靠自己打拼做事情，而認真做事情這就是嘉義人的精神！他並感動稱，這次總統大選有嘉義鄉親第一個跳出來，希望台灣能夠團結，不管台澎金馬，團結就從嘉義開始，全台灣靠著嘉義人的凝聚，在這塊土地做出好成績；大家都要重視中華民國，對國家要忠心，「台灣是咱的厝，國家顧好，厝就住得好」，他希望團結嘉義、團結台灣，最重要是要包容為土地做事情

侯友宜強調，他會堅定信心一步一腳印向前走，再大的責任都敢擔！他強調，嘉義人要團結同心，大家都看著他長大，是一個努力做事、一生信念不變的人，也感謝嘉義人在他風雨辛苦的時候，陪他一路挺過。侯並與在場嘉義鄉親約定，「媒體天天罵我，但我知道要贏得民眾信念，不需要口水，而是需要鄉親支持，我侯友宜一定會當選總統！這是我跟嘉義人的約定，大家選出一個嘉義的總統！承諾不改變！」

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