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政壇MeToo風暴延燒　范雲聯合婦團聲明：這次讓我們接住妳／你

▲▼立法院院會 司法院釋字第748號解釋施行法第二十條修正草案三讀 敲槌 同性收養 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「#MeToo」風暴持續延燒，長期關注性別議題的民進黨立委范雲、前立委尤美女與超過10個社會團體4日發表聯合聲明，「這一次，讓我們來接住妳／你」，向被害人喊話，錯的絕對不是經歷痛苦、勇敢站出來的人，而是加害者、包庇者、不完善的制度。

聯合聲明指出，由於近期新聞充斥各類性騷擾事件細節、加害人的回應，可能對被害人造成二度傷害，也可能觸發相關的創傷經驗，因此，范雲召集婦女、性平教育、同志、社福、心理諮商、法律專業團體，表達願意提供被害人服務、心理諮商或法律諮詢等資源轉介。

該聲明強調，「這不是你們的錯，錯的，絕對不是經歷痛苦，還勇敢站出來的你。錯的，也絕對不是為當事人難過、心疼，甚至生氣的你。錯的，是加害者、是包庇者；是不完善的制度、是性別盲！錯的，是把性騷擾防治，當作政治手段來操弄、利用被害人傷痛的政客」。

最後，聲明指出，希望能與受傷的人們同行，由范雲國會辦公室擔任窗口，轉介被害人服務、心理諮商、法律諮詢等服務，同步進行社會的性別平等教育，「這一次，我們一起努力，不要有人再被落下。這一次，讓我們來好好接住妳、你」。

此次共同發表聯合聲明對象包括：范雲、律師尤美女、賴芳玉、婦女新知基金會、台灣婦女團體全國聯合會、勵馨基金會、蒲公英性創傷復原中心、婦女救援基金會、彩虹平權大平台、台灣婦女展業協會、台灣性別平等教育協會、台灣職業安全健康連線、台灣兒少權益暨身心健康促進協會、全芯創傷復原中心、台北市律師職業工會。

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