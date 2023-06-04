侯友宜喊查傅崐萁性騷被疑「公報私仇」　曾銘宗暴怒：誰講的！

▲立委曾銘宗出席「嘉義人支持家己人」團結挺侯友宜大會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

繼選策會黑金風波之後，趁著立委傅崐萁被控性騷，新北市長侯友宜喊話黨中央啟動調查，此舉被外界解讀為黨派鬥爭及「侯傅大戰」、「公報私仇」。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，越快調查越好，並嚴正駁斥內鬥傳聞，連續3次強調沒有黨派問題，也痛批放話者「一點常識都沒有」，更質疑有人放話「縱容生事、莫名其妙！」

曾銘宗表示，昨天黨中央已經出來發表意見，現在各界也要求進一步調查，對此國民黨團表達贊同，因為現在希望不要各說各話。他並表示，昨天傅崐萁的聲明，讓他覺得要進一步調查，還原當時情況，也還原當事人，「我覺得是越快調查越好」。

至於會否擔心被解讀為黨內派系鬥爭？曾銘宗直言「不會！絕對不會！絕對不會！」他憤怒表示，既然面對問題，就要坦然面對，「沒有什麼黨派的問題，國民黨沒有什麼黨派的問題！」他強調，現在面對的是事實的問題、調查的問題，「沒有黨派的問題！我代表黨團發表看法！」並連續3次強調：「沒有黨派問題！」

有媒體問到，侯友宜昨發聲明要求調查傅崐萁，被外界認為是「侯傅大戰」、「公報私仇」？曾銘宗對此怒斥「講這種話的人，一點常識都沒有！一點常識都沒有！」他反問，講這種話的人，難道不希望調查性騷案嗎？看是誰講這種話？他痛批：「講這種話的人，第一個就先調查他！」

曾銘宗並厲聲質疑提問媒體，「誰講的！還是哪個電視台講的！看哪個媒體在講！它不贊成調查嗎？莫名其妙！縱容生事、莫名其妙！」他質問：「持此種論調的人，是不希望調查嗎？OK啦！」