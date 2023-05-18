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彩虹築起世界橋梁！新北酷兒國際青年攝影賽　推多元性別友善

▲新北酷兒國際青年攝影賽 推多元性別友善。（圖／新北市秘書處提供）

▲新北市政府秘書處偕社會局、青年局共同舉辦酷兒青年國際攝影賽。（圖／新北市秘書處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

響應5月17日「國際不再恐同日」（International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia，簡稱：IDAHOBIT），新北市政府秘書處舉辦酷兒青年國際攝影比賽，首獎作品「色」將代表新北市參加國際彩虹城市網絡（Rainbow Cities Network，以下簡稱：RCN）相片展，用酷兒影像搭起與國際連結的彩虹橋，展現多元共融的友善城市精神。

RCN由荷蘭政府倡議成立，旨為透過地方政府力量促進LGBTQI+多元性別社群權益，目前全球已有47個會員城市來自20個國家，新北市於2021年加入，是全台第二個加入該組織的城市。攝影比賽主題為「酷兒青年」（Queer Youth），盼以相片中青年角度於國際場合為弱勢群體發聲，使社會更加開放和包容。秘書處17日偕社會局、青年局共同舉辦頒獎活動，並搭配特展，除鼓勵獲獎人，亦展現新北對多元性別議題之關懷及支持。

▲新北酷兒國際青年攝影賽 推多元性別友善。（圖／新北市秘書處提供）

▲學生組特優作品「色」將代表新北市參加RCN「世界不再恐同日」相片展，實體、官網線上同步展出。

本次賽事分設學生組及社會組，各選出前三名頒發獎項，並由秘書處長饒慶鈺、青年局邱兆梅、社會局副局長許秀能頒獎表揚，現場也邀集秘書處性平委員陳儀一同參與。學生組特優作品「色」獲得RCN首獎，將代表新北市參加RCN「世界不再恐同日」相片展，實體、官網線上同步展出。

新北市秘書處長饒慶鈺表示，新北市人口居全臺之冠，地理樣貌多變、有豐富藝術文化、多元族群，因此市府非常關注並推動性別平等及多元性別友善的政策，不僅積極參加相關國際組織，也打造一座性別友善、全齡共用、無障礙設備的永續共融性別友善公廁，擁抱多元融合的族群，將多元永續行動落實在市民生活中，並透過聯合國永續發展目標（SDGs）接軌國際，攜手全球邁向共融共好。

性平委員陳儀表示，新北市政府各局處都運用自己的業務溫柔而務實的推動多元性別友善共榮的理念，新北市人口眾多，能做到這件事情就等同於六分之一的人口受益，讓市民感受到共融是非常好的事。

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