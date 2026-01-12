馬年就業潮開跑！勞動部南分署39場徵才　釋出逾2100職缺

▲勞動部雲嘉南分署2026年初規劃39場徵才活動，釋出逾2100個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆年前後向來是求職、轉職高峰期，為協助民眾掌握最新就業機會，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署宣布，將於2026年1至2月在轄區內辦理39場徵才活動，邀集超過百家企業參與，釋出逾2100個工作機會，涵蓋半導體、製造業、民生服務及傳統產業等多元領域，其中科技大廠「緯穎智造」一口氣開出超過200個職缺，成為本波徵才最大亮點。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，農曆年前後企業用人需求明顯升溫，分署因此規劃密集徵才活動，於雲嘉南地區辦理39場徵才，邀集122家廠商，讓求職者可直接與企業代表面談。現場除媒合職缺外，也同步提供履歷健診及職涯諮詢服務，協助民眾提升求職競爭力。

分署指出，本期徵才產業橫跨半導體製造、電子產業、食品、批發零售、醫療生技及傳統製造等，職缺類型包含設備操作、製造技術、行政支援、服務接待與倉儲物流等。其中，「台灣矽科宏晟科技」針對研發工程師開出百萬年薪，月薪上看10萬元；「矽品精密」設備助理工程師月薪最高可達6萬元；「東星眼鏡」驗光師起薪4萬3500元，最高可達7萬元，顯示企業搶才力道不減。

劉邦棟也提醒，尚未確立求職方向的民眾，可善用分署提供的職訓資源，培養第二專長。今年第1、2期自辦職前訓練課程已開放報名至3月17日止，課程涵蓋工業配線、儲能系統建置與運維、能源管理工業控制、太陽能光電技術應用，以及電工、水電等6門專業技術，學費全免，內容緊扣綠能與智慧製造趨勢。

雲嘉南分署提醒，近期徵才活動接連登場，求職民眾可及早規劃行程、備妥履歷，並透過分署所屬就業中心、就服台或線上系統查詢最新職缺資訊。相關徵才活動與職訓課程詳情，可至雲嘉南分署官網或臺灣就業通網站查詢。