383台灣人被逐出境！柬埔寨2025總驅逐人數逾萬　年增近57%

▲柬埔寨移民總局最新數據顯示，2025年全年共驅逐外籍人士1萬3557人。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨移民總局最新數據顯示，2025年全年共驅逐外籍人士1萬3557人，較2024年增加7705人，增幅達到56.8%。在2025年的驅逐者之中，有383人來自台灣。

2025年驅逐人數增幅56%

《柬中時報》引述官方報告，2025年被依法驅逐的中國大陸籍人士高達4806人，台灣籍則有383人，其他主要國籍包括越南3456人、印尼1476人、巴基斯坦963人，就連泰國（534人）、印度（345人）、緬甸（247人）、韓國（222人）及日本（40人）等國也榜上有名。

國籍 人數 1 中國大陸 4,806 2 越南 3,456 3 印尼 1,476 4 巴基斯坦 963 5 泰國 534 6 台灣 383 7 印度 345 8 緬甸 247 9 孟加拉國 241 10 菲律賓 229 11 韓國 222 12 馬來西亞 191 13 日本 40

官方統計顯示，自2014年至2025年11月底，柬埔寨已累計驅逐來自112個國家和地區的4萬7134名非法外籍人員。

另外，移民總局也表示，2025年外籍人員違法案件有5011起，涉案人數達9857人。若進行分類，以逾期停留案為最多，有3567起（涉及3567人），其他則是非法居留及非法就業465起（涉及3176人），非法偷渡案556起（涉及1315人），刑事犯罪案419起（涉及1795人）。