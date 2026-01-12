383台灣人被逐出境！柬埔寨2025總驅逐人數逾萬　年增近57%

▲柬埔寨移民總局最新數據顯示，2025年全年共驅逐外籍人士1萬3557人。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
柬埔寨移民總局最新數據顯示，2025年全年共驅逐外籍人士1萬3557人，較2024年增加7705人，增幅達到56.8%。在2025年的驅逐者之中，有383人來自台灣。
2025年驅逐人數增幅56%
《柬中時報》引述官方報告，2025年被依法驅逐的中國大陸籍人士高達4806人，台灣籍則有383人，其他主要國籍包括越南3456人、印尼1476人、巴基斯坦963人，就連泰國（534人）、印度（345人）、緬甸（247人）、韓國（222人）及日本（40人）等國也榜上有名。
|國籍
|人數
|1
|中國大陸
|4,806
|2
|越南
|3,456
|3
|印尼
|1,476
|4
|巴基斯坦
|963
|5
|泰國
|534
|6
|台灣
|383
|7
|印度
|345
|8
|緬甸
|247
|9
|孟加拉國
|241
|10
|菲律賓
|229
|11
|韓國
|222
|12
|馬來西亞
|191
|13
|日本
|40
官方統計顯示，自2014年至2025年11月底，柬埔寨已累計驅逐來自112個國家和地區的4萬7134名非法外籍人員。
另外，移民總局也表示，2025年外籍人員違法案件有5011起，涉案人數達9857人。若進行分類，以逾期停留案為最多，有3567起（涉及3567人），其他則是非法居留及非法就業465起（涉及3176人），非法偷渡案556起（涉及1315人），刑事犯罪案419起（涉及1795人）。
