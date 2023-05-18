「和平繁榮清廉跟我理念相同！」　侯友宜讚郭台銘：未來一定並肩作戰

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜昨日被國民黨中常會徵召為2024總統人選，在中常會前，鴻海創辦人郭台銘除了表示恭喜外，也提及他和平、繁榮、清廉為主的三大政見，希望侯能持續推動。對此，侯友宜今（18）日受訪時表示，他不但敬佩郭董，郭提出的三大理念「跟我提出的理念也相同」，未來一定會一起並肩作戰、守護中華民國，顧好台灣這塊土地的所有人。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



國民黨中常會昨日徵召侯友宜為2024總統參選人，郭台銘在臉書發文表達支持並說，侯友宜是國民黨最穩固的民意礎石，由侯承擔更大的責任，是理所當然。同時，郭也說，前晚間面賀侯友宜時，已委託原先關於促成台灣關鍵轉型的和平、繁榮、清廉的主要政見，期望能持續推動。

侯友宜上午受訪時，媒體問到，未來競選時是否提出什麼理念、主軸？侯友宜表示，這段時間他對郭董非常敬佩，郭提出的三項理念和平、繁榮、清廉跟他一致，他也不斷強調，現在的社會要公平、兩岸要和平、國家要太平；人民要安心、社會要安定、國家要安全，這些也代表國家需要永續繁榮往前走，而清廉絕對台灣最重要的基石，只要有共同價值、信念，一定會手牽手往前走。

媒體問到，對於郭台銘在臉書上道賀，侯是否有回應？侯友宜指出，非常謝謝郭董的肯定，郭董在經濟上對台灣做出很大的貢獻，他雖然不是政治人物，但是以企業家、棄而不捨的精神願意來為國家、為人民奉獻犧牲。

侯友宜強調，和平、繁榮、清廉跟他的理念完全一致，不但敬佩郭董，因為提出的理念相同，未來一定會一起並肩作戰、守護中華民國、顧好台灣這塊土地所有的人。

