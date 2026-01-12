2026台灣燈會嘉義夢燈區首度亮相　形象影片「乘光而行」發布

▲ 2026台灣燈會「嘉義・乘光而行」形象影片、嘉義夢燈區同步亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會倒數50天，嘉義縣政府今(12)日舉辦「嘉義・乘光而行—燈會形象廣告暨嘉義夢燈區發布記者會」，首次公開燈會形象影片，並揭曉位在府前廣場、規模最大的核心主題燈區「嘉義夢」，讓外界提前看見燈會核心內容與後續規劃方向。

記者會開場由新港鄉三味堂創意木偶團隊帶來「王孫大使」精華演出，該團隊為台灣燈會打造大型戲偶與布袋戲造型，把嘉義在地文化元素帶進燈會舞台。

燈會形象影片「嘉義・乘光而行」透過影像呈現嘉義近年在農業、文化、產業與科技上的累積與轉變。

影片中讓大家看見農民、工藝師、運動選手與投入科技產業的年輕世代，這些真實的人與日常，正是支撐嘉義持續前行的力量。

影片導演吳兆鈞表示，此次跳脫以往燈籠、煙火的燈會形象，以「人」為角度出發，講述長期在嘉義生活的人共同凝聚出的「嘉義之光」。

導演透過影片呈現嘉義鄉親的默默努力，以及嘉義從農業大縣轉型為農工科技大縣的過程，向外界傳遞嘉義邁步向前、充滿希望的訊息。

縣長翁章梁表示，影片中台詞「這裡的光走得比較慢」、「走得慢沒關係，有一天我們會綻放得比別人還亮」令他感觸頗深。

他指出，過去七年嘉義抓住了機會，現在已經可以藉由無人機、台積電與Outlet等與國際接軌，台灣燈會將向全國民眾傳遞「嘉義正在改變」，翻轉大家對嘉義的刻板印象。

本屆燈會亮點之一「嘉義夢燈區」設在嘉義縣政府前廣場，以藝術裝置結合光影科技，呈現城市發展脈絡。其中最顯眼的是由出身嘉義、國際知名地景藝術家王文志所創作的主燈作品「光之新徑」，高約17公尺、寬約20公尺，為一座可步入、可互動的沉浸式大型裝置。

「光之新徑」延續王文志擅長的竹編工藝，採用嘉義在地竹材，由工藝師手工編織完成，結合金屬結構與科技光影，象徵嘉義從土地扎根、走向未來的過程。王文志希望民眾走進作品時，可以增加互動機會，讓作品成為人與人之間的媒介。

「嘉義夢燈區」將透過 AR 擴增實境、光雕投影與 LED 動態裝置，每30分鐘上演一場10分鐘的光影展演，內容從嘉義的歷史起點、農業發展，到近年科技產業布局，串聯嘉義「從過去走向未來」的城市故事。

翁章梁也透露將邀請法國表演團體、愛爾蘭踢踏舞、展示日本青森縣睡魔祭等，並設有2公頃的親子燈區，還有嘉義優鮮、原住民燈區和宗教燈區，呈現本土特色，更與國際接軌，讓大家感受嘉義的變化與活力。

2026台灣燈會將於3月3日至3月15日盛大登場，以「光躍台灣・點亮嘉義」為主題，在府前廣場及周邊場域規劃1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，展出超過600件以上作品，結合在地文化、藝術創作與科技展演，呈現嘉義城市特色與發展成果。

「嘉義・乘光而行」燈會形象影片(https://youtu.be/4z0sOsdLZPI?si=8zyBZWmhenTMRl6w)，相關活動資訊將陸續對外公布，欲了解更多訊息，可上2026台灣燈會官方網站(https://2026taiwanlanternfestival.org/)。