　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2026台灣燈會嘉義夢燈區首度亮相　形象影片「乘光而行」發布

▲▼ 2026台灣燈會「嘉義・乘光而行」形象影片、嘉義夢燈區同步亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 2026台灣燈會「嘉義・乘光而行」形象影片、嘉義夢燈區同步亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會倒數50天，嘉義縣政府今(12)日舉辦「嘉義・乘光而行—燈會形象廣告暨嘉義夢燈區發布記者會」，首次公開燈會形象影片，並揭曉位在府前廣場、規模最大的核心主題燈區「嘉義夢」，讓外界提前看見燈會核心內容與後續規劃方向。

▲▼ 2026台灣燈會「嘉義・乘光而行」形象影片、嘉義夢燈區同步亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者會開場由新港鄉三味堂創意木偶團隊帶來「王孫大使」精華演出，該團隊為台灣燈會打造大型戲偶與布袋戲造型，把嘉義在地文化元素帶進燈會舞台。

燈會形象影片「嘉義・乘光而行」透過影像呈現嘉義近年在農業、文化、產業與科技上的累積與轉變。

影片中讓大家看見農民、工藝師、運動選手與投入科技產業的年輕世代，這些真實的人與日常，正是支撐嘉義持續前行的力量。

影片導演吳兆鈞表示，此次跳脫以往燈籠、煙火的燈會形象，以「人」為角度出發，講述長期在嘉義生活的人共同凝聚出的「嘉義之光」。

導演透過影片呈現嘉義鄉親的默默努力，以及嘉義從農業大縣轉型為農工科技大縣的過程，向外界傳遞嘉義邁步向前、充滿希望的訊息。

▲▼ 2026台灣燈會「嘉義・乘光而行」形象影片、嘉義夢燈區同步亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，影片中台詞「這裡的光走得比較慢」、「走得慢沒關係，有一天我們會綻放得比別人還亮」令他感觸頗深。

他指出，過去七年嘉義抓住了機會，現在已經可以藉由無人機、台積電與Outlet等與國際接軌，台灣燈會將向全國民眾傳遞「嘉義正在改變」，翻轉大家對嘉義的刻板印象。

本屆燈會亮點之一「嘉義夢燈區」設在嘉義縣政府前廣場，以藝術裝置結合光影科技，呈現城市發展脈絡。其中最顯眼的是由出身嘉義、國際知名地景藝術家王文志所創作的主燈作品「光之新徑」，高約17公尺、寬約20公尺，為一座可步入、可互動的沉浸式大型裝置。

「光之新徑」延續王文志擅長的竹編工藝，採用嘉義在地竹材，由工藝師手工編織完成，結合金屬結構與科技光影，象徵嘉義從土地扎根、走向未來的過程。王文志希望民眾走進作品時，可以增加互動機會，讓作品成為人與人之間的媒介。

▲▼ 2026台灣燈會「嘉義・乘光而行」形象影片、嘉義夢燈區同步亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

「嘉義夢燈區」將透過 AR 擴增實境、光雕投影與 LED 動態裝置，每30分鐘上演一場10分鐘的光影展演，內容從嘉義的歷史起點、農業發展，到近年科技產業布局，串聯嘉義「從過去走向未來」的城市故事。

翁章梁也透露將邀請法國表演團體、愛爾蘭踢踏舞、展示日本青森縣睡魔祭等，並設有2公頃的親子燈區，還有嘉義優鮮、原住民燈區和宗教燈區，呈現本土特色，更與國際接軌，讓大家感受嘉義的變化與活力。

2026台灣燈會將於3月3日至3月15日盛大登場，以「光躍台灣・點亮嘉義」為主題，在府前廣場及周邊場域規劃1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，展出超過600件以上作品，結合在地文化、藝術創作與科技展演，呈現嘉義城市特色與發展成果。

「嘉義・乘光而行」燈會形象影片(https://youtu.be/4z0sOsdLZPI?si=8zyBZWmhenTMRl6w)，相關活動資訊將陸續對外公布，欲了解更多訊息，可上2026台灣燈會官方網站(https://2026taiwanlanternfestival.org/)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

曾敬驊出道以來演出不同時代台灣青年　4部電影呈現演技的多樣化

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

地方熱門新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

韌性防災、緊急救護雙線開花台南再奪全國多項大獎

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲喊話「南高連線」打造幸福生活圈

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

更多熱門

相關新聞

嘉義雙溪國小日本交流熱烈展開

嘉義雙溪國小日本交流熱烈展開

嘉義縣雙溪國小107年起發展國際教育課程，校長徐英傑在112年與日本大阪府泉大津市立浜小學建立初次交流，近日邀請浜小學校師生訪台，日前由嘉義縣長翁章梁、朴子市長吳品叡等人熱情接待，也向浜小學校師生宣傳「2026台灣燈會在嘉義」。

青森睡魔抵嘉！日本青森頂尖睡魔師來台　打造媽祖巨型花燈

青森睡魔抵嘉！日本青森頂尖睡魔師來台　打造媽祖巨型花燈

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

雲林首辦設計週　60萬元獎金徵創意

雲林首辦設計週　60萬元獎金徵創意

火舞 x 光雕 x 永續 2025北海潮與火炫目金山

火舞 x 光雕 x 永續 2025北海潮與火炫目金山

關鍵字：

嘉義燈會光影藝術文化創意科技展演主題燈區

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面