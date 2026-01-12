　
大陸 大陸焦點 特派現場

義烏新房封頂頂樓大撒零食　民眾用魚網撈：以前徒手，現在升級了

▲浙江義烏一處新房上樑封頂大撒零食喜糖，民眾拿大型魚網「接喜」。（圖／翻攝極目新聞）

▲浙江義烏一處新房上樑封頂大撒零食喜糖，民眾拿大型魚網「接喜」。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

浙江義烏一處新建住宅近日舉行封頂上樑儀式，屋主從頂樓大量拋撒零食、糖果，引來大批民眾到場「接喜」，相較於過去徒手或用臉盆撿拾，現場民眾紛紛拿出大型漁網承接從天而降的喜禮，被當地民眾形容為「接喜工具全面升級」，並稱這是流傳已久的民俗，近年形式也隨時代演變。

《極目新聞》報導，1月8日，浙江義烏一段「新房上樑拋撒糖果零食」的影片走紅，收穫超36萬點讚。新房樓頂被各式各樣的糖果、零食堆得滿滿當當，十幾名男子站在樓頂，有的徒手大把拋撒零食，有的乾脆用鐵鍬鏟起零食往下揚。更令人忍俊不禁的是，樓下的村民們人手一張比人還高的漁網，仰頭對準樓頂，穩穩兜住落下的喜禮。

現場民眾王姓男子表示，這是義烏當地延續多年的新房上樑習俗，屋主通常會選擇良辰吉日，在房屋封頂時從樓頂拋撒喜糖、饅頭、香菸，甚至現金紅包，象徵「接福納財、討個好兆頭」，附近居民與親友也會到場湊熱鬧。

▲浙江義烏一處新房上樑封頂大撒零食喜糖，民眾拿大型魚網「接喜」。（圖／翻攝極目新聞）

▲屋主準備的糖果和零食堆成一座小山。（圖／翻攝極目新聞）

對於外界好奇的「漁網接喜」，王姓男子稱，早年大家多半徒手撿拾，或用臉盆、衣物承接，近幾年才逐漸出現使用漁網的作法，一方面提高效率，也能避免人群推擠造成危險，「現在只要村裡有人上樑，大家自然就扛著漁網來了。」

王姓男子透露，該處住宅為友人新居，僅香菸支出就高達數萬元人民幣。依當地說法，一棟房子往往世代居住，因此上樑儀式講究排場與氣氛，「現在其實不缺這些零食，大家圖的就是喜氣與熱鬧。」

義烏當地一名村幹部證實，使用漁網接喜確實是近年才逐漸流行的新方式。每逢新房封頂，不少屋主會準備價值不菲的喜禮拋撒，近期當地還有數十戶人家陸續舉行上梁儀式，屆時類似的熱鬧場面仍將持續上演。

2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

義烏封頂接喜漁網習俗房市

更多
