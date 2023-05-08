基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

記者郭世賢／基隆報導

基隆擁有歷史文化底蘊，具有獨特魅力及城市特色，基隆市政府為提升城市競爭力，將在下半年度推出一系列「亮點政見」，推廣城市特色。其中，基隆的在地小吃物美價廉，在台灣獨具優勢及特色，為推廣基隆庶民美食「滷肉飯」，市府規劃舉辦「滷肉飯大胃王比賽」，市長謝國樑於議會施政報告時，也表達將報名該活動，一同共襄盛舉，顯現基隆滷肉飯之獨特魅力。

▲基隆市政府規劃舉辦「滷肉飯大胃王比賽」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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為了行銷基隆特色美食，副市長邱佩琳、觀銷處長郭霽、發言人余治明（今8日）召開「亮點政見滷肉飯大胃王比賽」說明記者會，三人大啖滷肉飯，對這道在地美食讚不絕口，邱副市長表示，希望讓最貼近市民生活的道地美味「滷肉飯」，成為基隆美食品牌的招牌及名片，讓基隆的旅遊推廣能夠走向在地國際化。

發言人余治明指出，基隆市政府今年規劃舉辦「滷肉飯大胃王比賽」，以推廣道地地方庶民美食結合競賽行銷，吸引各地美食饕客前來基隆探訪。比賽活動預計在今年11月舉辦，目前規劃民眾線上報名，將以個人比賽及團體挑戰方式進行。此外，活動擬規劃邀請大胃王網紅名人參加並拍攝影片上傳YouTube，增加基隆與美食之知名度，帶動基隆旅遊的熱潮。

▲基隆庶民美食「滷肉飯」。

平日常以滷肉飯當作午餐的副市長邱佩琳表示，「滷肉飯」在台灣是國民美食，舉辦該活動不僅能夠吸引美食愛好者的參與，更能夠透過多元行銷手法，讓更多人知道基隆是一個美食天堂，使基隆在地店家能夠曝光在全國各地，打響基隆在地小吃美食的名號！

觀銷處長郭霽指出，為因應國際及國內疫後旅遊市場開放，藉由舉辦「滷肉飯大胃王比賽」活動，並透過多元媒體行銷宣傳，增加活動討論度與話題性，同時也提高現場觀賽誘因，讓更多人參與並關注本活動，提升在地店家曝光度並帶動民眾街頭美食探索風潮，吸引國內外旅客前來品嚐，提升觀光效益，打造基隆城市美食文化特色。

▲基隆市副市長邱佩琳平日常以滷肉飯當作午餐。

▲基隆市府發言人余治明表示，以推廣地方庶民美食結合競賽行銷。

▲基隆市府觀銷處長郭霽表示，透過多元媒體行銷宣傳，增加活動討論度與話題性。