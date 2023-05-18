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找男閨蜜喝酒訴苦…妙齡女慘遭侵犯！他辯「情投意合」下場曝

▲▼示意圖,性侵,孩子,女,室內,手,害怕,手,獨,絕望,鬱悶,人,濫用,危險,暗,恐懼,侵略,蕭條（圖／123RF）

▲女子找男閨密訴苦喝酒，結果反遭性侵。（圖／123RF）

記者黃資真／新北報導

新北一名宋姓男研究生陪著女友人在租屋處聽她喝酒訴苦，卻趁她喝醉時強行指侵，審理時竟詭辯女子主動坐大腿示愛，一、二審法官不採信辯詞，依強制性交罪判處4年，須賠償精神撫慰金100萬元。

判決指出，2022年1月29日下午4時許，女子小雪（化名）前往宋男住處，找他喝酒訴苦，怎料宋男卻是趁她喝醉難以反抗的機會，熊抱摸奶再指侵，小雪好不容易掙脫逃到房間，宋男卻直接將小雪抱到床上，正面壓制再度指侵，小雪不堪受辱，當天晚上前往醫院驗傷並報警處理。

偵訊時宋男指控一切全是小雪胡扯，是她主動邀約還跨坐大腿，他摸胸、下體的時候都有獲得同意，小雪還表示希望自己與女友分手後再找她；而宋男事後曾傳訊「酒醒後如果還能當朋友就保持聯絡」，此部分他辯稱是要給小雪一段時間回覆是否要交往。

法官認為，宋男將整起事件導向成與小雪是情投意合的一對，企圖脫免刑責，審理時雖改口認罪，卻是將先前說謊的原因歸咎於辯護人，自己只是表達與辯護人討論過後的版本而已，是否有真心認錯仍有存疑，宋男身為高學歷者，卻將女子願意在租屋處獨處喝酒一事，解讀成願意發生性行為，完全不尊重女性的性自主決定權，考量2人未和解，依強制性交罪處4年。

上訴二審後，法官認為用法無違誤，予以駁回；小雪另提民事求償150萬元，法官考量小雪出現情緒低落、過度警覺自責等狀況，出庭當天宋男要道歉時，以抱頭掩耳的方式表達不想聽到對方說話，足認小雪受有難以抹滅之心靈創傷及精神上痛苦，判賠100萬元為適當。全案仍可上訴。

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