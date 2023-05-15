全面提升監視系統、夜間感應照明　謝國樑盼落實友善安全環境

▲全面提升監視系統、夜間感應照明。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市日前晚間發生女子外出購買蛋糕時，遭陌生男子惡意攻擊，事發現場附近雖有監視鏡頭，但因故障失修、未能發揮輔助治安維護功能，對市民夜間外出安全構成隱憂。對此，市長謝國樑今（15）日召開「強化里鄰守望相助 緊急增設監視系統補助計劃」記者會，對於類似治安事件表達氣憤及重視。

謝國樑指出，經相關單位盤點後，基隆市現有監視鏡頭4434支，其中類比型有4281支，占了監視器達96%，更新為數位型需5年的時間，明顯不符實際所需。經市府審慎思考後，決定透過里鄰建設經費與預備金進行「里鄰社區監視系統及夜間感應照明設備補助計畫」，初步擬定1000多萬的補助預算，屆時將由區長、里幹事輔導各里召開里鄰會議，確認各里鄰需求及設置地點後，補助里鄰長申請設置「監視鏡頭」與「夜間感應照明設備」。

民政處長張淵翔表示，在過去基隆就有監視鏡頭不足的問題，且更新速度龜速，自2014年至2021年止，基隆市建置重要路口監視系統費用僅編列2900萬元，在其擔任市議員期間雖多次建議市府應重視監視系統，惟至今仍未獲得改善。有感市民對於監視鏡頭的期待，將透過民政系統召開里鄰會議，協助警察局在未完善監視系統前，維護基隆治安成為友善城市環境。

張淵翔指出，經查截至今年3月底，基隆市透過監視器破獲案件計有109件，顯示監視系統對於治安維護發揮極大的輔佐功能，為保障市民人身安全，市府已著手進行「基隆市重要路口監視系統效能提升計畫」，希望藉提升完善基隆監視系統，強化社會安全網絡。