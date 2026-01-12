五股新五路變賽車場　4男騎改裝車逆向狂飆+燒胎！主嫌還毒駕

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區街頭去年底（2025年）發生飆車競速案，警方在歷經2個多月的蒐證後，終於收網。新北市警方掌握以楊姓男子為首的飆車集團，去年10月在五股區新五路一帶不僅集體競速、逆向行駛，還大玩「燒胎」製造煙霧，行徑極其囂張。檢警日前分頭前往台北、新北等多處拘提，不僅將楊嫌等4人緝捕到案，還意外在改裝車行查獲毒品，主嫌更被驗出毒駕，全案依法送辦。

▼楊男等人在五股區新五路燒胎競速 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據警方調查，26歲的楊姓主嫌平時與21歲的李姓、另兩名20多歲的李姓男子，透過通訊軟體 LINE 群組相約出遊。去年10月30日凌晨，相約到五股區新五路一帶「試車」。過程中騎乘改裝過的機車，在馬路上瘋狂競速，完全無視交通法規。除了公然逆向行駛，更有人當眾表演「燒胎」，現場發出巨大引擎轟鳴聲並冒出大量白色濃煙。

新北市交通警察大隊、蘆洲分局及三重分局組成專案小組，報請新北地檢署張紓萍檢察官指揮偵辦。經嚴密過濾監控畫面後，專案小組認定時機成熟，1月6日兵分多路，前往台北市士林區、新北市蘆洲及三重區同步搜索與拘提。順利將楊姓主嫌等4人逮捕到案，並查扣2輛用來競速的改裝機車。另在改裝車行搜索時，意外查獲毒品K他命。

警方對楊姓主嫌實施毒品唾液快篩，檢測結果呈陽性反應。針對楊嫌疑似吸毒後仍騎乘改裝車行為，將另行分案依公共危險（毒駕）偵辦。警方訊後依違反公共危險罪及毒品等罪，將楊嫌等4人移送新北地檢署偵辦。

▼警方在楊男改裝車行將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方破門逮捕競速涉案人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼全案將楊男等4人移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）