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總統褒揚令表揚朱銘　美術館推進文化部「臺灣品牌團隊」成遺願

▲總統褒揚令表揚朱銘。（圖／朱銘美術館提供）

▲文化部長史哲代表總統頒授褒揚令。文化部長史哲（左4）、財團法人朱銘文教基金會董事長周功鑫（左5）、立法委員吳思瑤（右3）與朱銘家屬，共同見證朱銘一生貢獻受到表揚。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國寶級雕刻家朱銘（本名：朱川泰）在4月22日於家中辭世，震驚社會各界。「人家都說我是國寶，為什麼朱銘美術館不能成為文化部『臺灣品牌團隊計畫』的一員？」藝術家朱銘最後遺願，成為今（18日）總統褒揚令頒授現場的焦點話題，並延伸成為國家文化政策課題。

朱銘於4月22日辭世，享壽85歲，曾稱創建美術館為「圓夢」，他透過捐贈作品，將一生的心血、最好的創作留在美術館，他的精神也因此常駐在美術館。文化部長史哲今天代表總統頒授褒揚令，由朱銘夫人朱陳富美代表受贈，財團法人朱銘文教基金會董事長周功鑫、立法委員吳思瑤及眾多藝文界人士到場見證。周功鑫說，將朱銘美術館推進文化部「臺灣品牌團隊計畫」是朱銘的最後遺願。

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▲總統褒揚令表揚朱銘。（圖／朱銘美術館提供）

▲文化部長史哲（左）代表總統頒授褒揚令，由朱銘夫人朱陳富美（右）代表受贈。

文化部長史哲由國家社會的高度表達對朱銘大師的不捨與崇敬，朱銘畢生投入藝術創作並創辦朱銘美術館回饋社會，讓世界看見臺灣強大文化內容，史哲說：「懷念朱老師所代表的精彩與美好之外，我們希望能夠秉承這樣的精神，種活藝術的種子在臺灣每個人身上，甚至種在世界上每個人心裡面。」

財團法人朱銘文教基金會董事長周功鑫則指出，朱銘美術館長年專注於兒童藝術教育及臺灣雕塑研究，卻未能被納入文化部「臺灣品牌團隊計畫」，成為臺灣與國際文化交流指標，朱銘生前曾為此感慨良多，希望未來一起透過政府與民間的力量，落實這個課題，以慰朱銘在天之靈。

▲總統褒揚令表揚朱銘。（圖／朱銘美術館提供）

▲文化部長史哲（左1）與朱銘遺孀朱陳富美（左2）接受朱銘美術館兒童藝工獻花。

長年關注文化領域的立法委員吳思瑤表示，朱銘對臺灣藝術國際發展的貢獻有目共睹，臺灣要跟上國際，就應該要更加重視已經揚名世界的臺灣品牌。「老師的遺願，老師終身奮鬥的目標，我們都聽到了！」她說：「那張非常重要的臺灣文化名片，就是讓文化成為世界認識臺灣的重要節點。」

朱銘自15歲起即展開其雕塑生涯，1977年於日本舉辦第一次海外個展即受到國際藝壇注目，時至今日在世界各地城市的公共藝術作品都能見到朱銘的蹤跡，讓臺灣被世界看見。總統府褒揚令中以「盡瘁鄉土文化薪傳盛業，扢揚臺灣藝術美學精微」寫盡朱銘一生的貢獻，朱銘美術館傳承朱銘的精神與使命，若朱銘的遺願能達成，有了公共體系的持續支持，就能有更強大的力量繼續守護朱銘的夢想，為臺灣與世界帶來更多的美好與感動。

▲總統褒揚令表揚朱銘。（圖／朱銘美術館提供）

▲文化部長史哲專注欣賞藝術家朱銘展覽。

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