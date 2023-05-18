休旅車衝出山路「翻落邊坡2m」　4人受困...警消架梯救援2送醫

▲貢寮區吉林產業道發生休旅車翻落邊坡事故。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

新北市貢寮區吉林產業道路，今（18日）下午3時許發生一起休旅車翻落邊坡事故，消防人員獲報後將車內4人救出，其中2人輕傷送醫，詳細事故原因仍待釐清。

▲消防人員架梯搶救受困民眾。（圖／記者郭世賢攝）

新北市消防局指出，今天下午3時33分接獲通報指出，貢寮區吉林產業道路有車輛翻落邊坡，4時10分消防人員到場後，發現為灰色休旅車翻落邊坡約2公尺，立即架梯將車內受困4名民眾救出，其中2名乘客，約54歲男子頭部外傷、約59歲女子小腿腫脹，送基隆長庚醫院治療。

▲車內4人，其中2人送醫。（圖／記者郭世賢攝）

據了解，27歲林姓男駕駛，開車載3人沿吉林產業道路往貢寮方向行駛，行經該路段時疑似聊天恍神沒注意，偏離道路翻落邊坡。事故車輛翻落邊坡未妨礙交通，已由駕駛連繫拖吊車拖吊。

▲車內民眾脫困。（圖／記者郭世賢攝）

消防局提醒，民眾目擊車禍時，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援能輛迅速到位，而且不可隨便搬動傷患，很容易造成二度傷害，應由消防人員給予適當救助、固定、急救與搬運後送醫，才是最安全與適當做法。