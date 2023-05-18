獨／奪命現場曝！實習女大生跌倒撞翻烤盤架　尖角重擊後腦慘死

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市五股區新北產業園區某公司昨(17日)晚間驚傳死亡事故，一名黎明技術學院的越南籍女學生(20歲)在公司實習時不幸爆頭慘死。今(18日)《ETtoday新聞雲》記者重返事故現場，當時女實習生推著不鏽鋼烤盤架從冷凍庫走出，不慎跌倒撞倒鐵架，當場遭銳利尖角重擊後腦勺失去生命徵象，緊急送醫搶救1小時不幸殞命。

▲女實習生當時推著滿載麵團的不鏽鋼烤盤架走出冷凍庫。（圖／記者戴上容翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者初步了解，冷凍庫門口因有高低落差，公司為方便推送不鏽鋼烤盤架，因此特意設計了無障礙斜坡。昨晚女實習生與同學進庫推出冷凍麵團，走到斜坡處時，女實習生突然腳底一滑向前跌跤、臉部著地，跌倒時又撞到滿載麵團的不銹鋼烤盤架，鐵架當場重重倒下，銳利的尖角不偏不倚重擊後腦勺，女子當場口鼻出血，地上血跡面積約一個圓形碗公口大，同學目擊後嚇得急忙報警。

救護人員到場時，女實習生因頭部受到重創，當場已經沒有生命跡象，經緊急送往醫院搶救1小時後，仍因傷重宣告不治死亡。今該公司仍照常營業，對於記者詢問三緘其口，僅表示會配合相關單位調查。檢警也將於今下午相驗女實習生遺體，釐清死因。

▼女實習生跌倒時撞倒不鏽鋼架，當場遭尖角重擊後腦勺。（圖／記者戴上容翻攝）