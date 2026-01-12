　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女兒靠台積電在英國留學！不敗教主「幫買10張」：已賺1千多萬

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「不敗教主」陳重銘近日在臉書分享投資心法，透露自己早在小女兒讀大學前，就已替她規劃留學資金，並直接在女兒帳戶買進10張台積電股票。如今不只帳面已大賺超過1100萬元，每季還能領到約5萬元股利，連英國的生活費、學費都「由台積電買單」，貼文引發熱論。

陳重銘在粉專直言，「小女兒10張台積電，領到5萬元股利，應該夠她在英國生活費。」他強調，很多事情都要事先規劃，自己早在女兒就讀大學時，就已經替她安排好留學方向，也同步布局投資，「如今已經賺1100多萬，然後每季可以領5萬，出國學費都是台積電買單。」

談到投資觀念，陳重銘也坦言，自己並非科班出身，「我當過5年流浪教師，最後只是一個高職教師，還是教機械的，會計學、投資學、經濟學…我通通沒學過。」

投股3重點「趨勢、膽識、資金」

但他認為，投資股票的關鍵不在學歷，而是能否掌握重點。他點出三大核心，其中第一就是「趨勢」，「AI產業蓬勃發展，半導體需求有增無減，技術最好的就是台積電，獨霸全球，我當然買台積。」

第二是「膽識」，陳重銘直言，很多人選擇透過0050間接持有台積電，卻忽略成分股中「有40幾家獲利跟報酬率都輸給台積電，結果是買進一堆拖油瓶。」他也自嘲膽識仍不足，「不然我就會幫小女兒買100張，下次改進。」第三則是「資金」，「就算我當時想買100張，也要5000多萬，當時不一定拿得出來。」

投資股票「是跟自己的戰爭」

他最後感嘆，投資其實是一場與自己的戰爭，「沒膽就練膽、沒錢就去找錢，我不『耍廢』的，我努力逼自己成長。」並坦言現在雖然資金更多，但股價也早已不同，「台積電當然還是可以買，重點是幾塊錢進場，將來的報酬率有多少。」

貼文曝光後，網友留言炸鍋，「好羨慕～有這麼多張台積電～」、「10張嚇死人」、「投對胎真的很重要」、「有個會投資的爸爸太幸福了」，也有人笑說「投胎比投資重要」、「女兒選對老爸」，討論熱度持續延燒。

01/11 全台詐欺最新數據

陳重銘台積電投資留學資金股利收益不敗教主

