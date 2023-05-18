「重視每一位員工」！女大生實習慘爆頭沒命　烘焙公司今照常營業

▲記者走訪該公司，今仍照常營業，送貨員工大多知道昨夜的意外，對此不願多談。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市五股區新北產業園區某公司昨(17日)晚間驚傳死亡事故，一名黎明技術學院的越南籍女學生(20歲)在公司實習時，不慎滑倒遭2公尺高的烘焙架壓傷，頭部當場重創，送醫搶救後宣告不治死亡。據悉，該公司創立於2020年，主要從事各式烘焙點心製造及代工，還在人力網站上表示，「我們重視每一位員工」，不料才成立不到3年竟傳出死亡意外。

警方初步調查，昨夜該名女實習生在公司內工作，推動高層架推車時不慎滑倒，導致頭部撞擊地面，不料隨後又遭2公尺高的烘焙架壓到頭部，當場失去生命跡象。同學目擊後嚇得急忙報案，救護人員抵達現場後，立即將女實習生送醫搶救，無奈傷勢過重，急救1小時後仍宣告不治。目前家人、校方已趕抵處理後事，詳細事發原因仍待釐清。

今(18日)《ETtoday新聞雲》記者走訪該家公司，發現該公司標語有中文、越南文，且內部大多數員工都是外籍移工，發生意外後今公司照常營運，仍有許多貨車進出，新北勞工局一早也到場進行勞檢。對於該名女實習生死亡，公司態度相當保守，拒絕發表任何意見，僅表示「會配合相關單位調查」。

記者查詢發現，該公司創立於2020年，至今未滿3年，網站上顯示，公司主要業務為各式烘焙點心製造及代工，徵才網站上還寫著「我們重視每一位員工，除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間，歡迎優秀的朋友一起加入工作行列。」不料今竟傳出死亡意外。針對這起事故，該公司員工大多也都知情，但面對記者詢問不願多談，完成工作後隨即快步離開。