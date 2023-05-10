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社會 社會焦點 保障人權

抓到了！基隆女拒搭訕當街被打到眼窩骨折　兇狠男竟只有17歲

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名20多歲女子8日晚上外出買蛋糕，遭陌生男子搭訕不成痛毆後逃逸，女子的左眼眼窩骨折滿臉是血，警方隨即組成專案小組展開偵辦，並擴大調閱周邊監視器，同時進行現場多方訪查，鎖定涉案的17歲吳姓少年，並將其帶回釐清；警偵詢後依《妨害自由強制罪》及《傷害罪》移送法辦。

▲基隆女生日買蛋糕...拒絕搭訕「被打到滿臉是血」　男落網下場慘。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆女子拒絕搭訕後，竟被陌生男子打到眼窩骨折。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

被害人父親接受媒體訪問表示，女兒8日當天生日，為了幫自己慶生，晚間7時10分外出買蛋糕，竟在安一路遭陌生男子攻擊，他晚間7時40分許接到女兒電話，女兒哭喊著「爸爸快過來救我」。

被害人父親說，他趕到現場時，發現女兒滿臉是血，左眼眼球明顯出血，眼睛下方和鼻梁瘀傷，里長拿冰袋讓女兒冰敷，送醫後經斷層掃描，左眼眼窩骨折且眼球下滑，左眼視力模糊，醫院將安排開刀治療。父親說「一個好好的女生出來買東西，竟會受到如此大的傷害」。

▲基隆女生日買蛋糕...拒絕搭訕「被打到滿臉是血」　男落網下場慘。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方擴大調閱監視器，鎖定涉案的吳姓男子。

基隆警第四分局接獲報案，隨即組成專案小組積極偵辦，經擴大調閱周邊監視器，並現地多方訪查，迅速鎖定涉案的17歲吳姓少年，將其帶返釐清，全案偵詢後依《妨害自由強制罪》及《傷害罪》移送基隆地檢署偵辦。

基隆警第四分局呼籲，針對任何偶發性隨機犯罪，仍需注意自身安全，並提出保護措施供參考：一、隨身手機開啟錄影、音蒐證；二、立即至鄰近店家或住家求援，並請在場人協助報警；三、下載內政部警政署「110視訊報案」APP，程式具有即時定位及視訊報案等實用功能，可即時通報警方案發現場情況，有效保護自身安全並嚇阻不法情事發生。

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