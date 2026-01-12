　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google直接寄信給孩子：13歲就能解除監護　家長不知情也能自行操作

▲▼ Google,谷歌。（圖／路透）

▲Google。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

科技平台在未成年人帳戶管理上的設計再次成為討論焦點。美國兒童網路安全倡議人士、Digital Childhood Institute 總裁 Melissa McKay 近日在 Linkedin 發文指出，Google 向其未滿 13 歲的孩子寄送電子郵件，通知帳戶即將符合年齡門檻，可自行解除家長監護設定。相關流程不需家長同意或參與，引發外界對兒少帳戶權限與家長角色的關注。

直接寄信給未成年人　家長毫不知情

McKay 透露，Google 的電子郵件並非寄給家長，而是直接寄送到孩子的帳戶信箱，內容明確告知孩子「即將滿 13 歲」，並說明如何自行移除家長監護控制。她強調，整個過程中，家長既未被同步通知，也未被要求確認或同意。

解除監護竟可自行完成

根據信件內容，只要帳戶年齡即將達到 13 歲，系統便會引導使用者進入解除家長監護的流程。這項設計使「年齡門檻」成為是否繼續接受家長管理的主要依據，而非家庭內部的實際教養共識。

不需家長同意　平台直接提供操作教學

McKay 指出，信件不僅是通知，更是一步步的操作說明，清楚告訴孩子如何自行完成解除設定。她認為，這等同讓未成年人在缺乏家長知情的情況下，自行關閉原本為保護而設計的機制。

身為長期投入兒少網路安全的倡議者，McKay 對此做法表達強烈不滿。她認為，是否解除家長監護，應由家庭決定，而非由企業主動介入。相關設計在溝通上，容易將家長描繪為「過渡性的限制」，並將平台塑造成孩子成長過程中的主要權威。

企業角色是否越線　平台權力遭質疑

McKay 直言，這類作法已超出科技服務提供者的合理範圍，可能涉及以使用者參與度與數據蒐集為優先考量。她批評，當企業直接向未成年人傳遞「可以擺脫家長監督」的訊息，本質上是對親子關係與教養權責的重新定義。

事件也引發外界對家長監護制度本身的討論。部分教育與家長團體指出，若監護機制在設計上預設「終將自動退場」，卻缺乏家長參與的確認流程，恐讓保護機制流於形式。

截至目前，Google 尚未針對此事件發表正式回應。不過相關貼文已在社群平台引起熱議，不少家長呼籲，科技公司在涉及未成年人帳戶權限調整時，應提高透明度，並確保家長擁有充分的知情權與決定權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

OPPO子品牌OnePlus匯23億非法在台招募　創辦人劉作虎遭通緝

行動電源再傳爆炸！神腦認「已連繫消費者」：曾主動公告召回

motorola閃電推3新機　主打價格戰5.99mm纖薄edge 70 1.7萬有找

Google直接寄信給孩子：13歲就能解除監護　家長不知情也能自行操作

疑似首款摺疊iPhone設計曝光　保護殼模具揭Touch ID可能回歸

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

OPPO子品牌OnePlus匯23億非法在台招募　創辦人劉作虎遭通緝

行動電源再傳爆炸！神腦認「已連繫消費者」：曾主動公告召回

motorola閃電推3新機　主打價格戰5.99mm纖薄edge 70 1.7萬有找

Google直接寄信給孩子：13歲就能解除監護　家長不知情也能自行操作

疑似首款摺疊iPhone設計曝光　保護殼模具揭Touch ID可能回歸

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

曾敬驊出道以來演出不同時代台灣青年　4部電影呈現演技的多樣化

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

3C家電熱門新聞

motorola閃電推3新機

Google教孩子自己解除家長監護引爭議

行動電源再傳爆炸！

OnePlus匯23億非法在台招募

2026電視主流揭密！

疑似首款摺疊iPhone保護殼曝光

IG爆大規模資安外洩！1750萬用戶受害

iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

2025年底換機潮多品牌入榜　

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

42.6%民眾不想換iPhone16！台灣大哥大加碼「這個」iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防讓人秒破防

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

更多熱門

相關新聞

研究揭為何Google成駭客最愛目標

研究揭為何Google成駭客最愛目標

Google 與 Facebook 帳戶，已成為美國使用者最常被駭客鎖定的目標。數據分析機構 Click Insight 研究美國 2024 年 11 月至 2025 年 10 月的搜尋趨勢發現，與「帳號遭駭」、「帳號被盜」相關的搜尋中，以 Google 帳戶數量最高，其次則為 Facebook，顯示高度整合、多服務共用的帳號，正成為駭客優先下手的對象。

陸警「防拐測試」 測50人騙走13名娃

陸警「防拐測試」 測50人騙走13名娃

史萊姆玩具加強管理　8月起進口改逐批檢驗

史萊姆玩具加強管理　8月起進口改逐批檢驗

澳托兒所員工性侵8嬰幼兒　最小僅5月大

澳托兒所員工性侵8嬰幼兒　最小僅5月大

28歲男性剝削「108名幼女拍不雅片」！

28歲男性剝削「108名幼女拍不雅片」！

關鍵字：

未成年監護Google帳戶兒童安全家長權益網路規範

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面