Google直接寄信給孩子：13歲就能解除監護　家長不知情也能自行操作

記者吳立言／綜合報導

科技平台在未成年人帳戶管理上的設計再次成為討論焦點。美國兒童網路安全倡議人士、Digital Childhood Institute 總裁 Melissa McKay 近日在 Linkedin 發文指出，Google 向其未滿 13 歲的孩子寄送電子郵件，通知帳戶即將符合年齡門檻，可自行解除家長監護設定。相關流程不需家長同意或參與，引發外界對兒少帳戶權限與家長角色的關注。

直接寄信給未成年人 家長毫不知情

McKay 透露，Google 的電子郵件並非寄給家長，而是直接寄送到孩子的帳戶信箱，內容明確告知孩子「即將滿 13 歲」，並說明如何自行移除家長監護控制。她強調，整個過程中，家長既未被同步通知，也未被要求確認或同意。

解除監護竟可自行完成

根據信件內容，只要帳戶年齡即將達到 13 歲，系統便會引導使用者進入解除家長監護的流程。這項設計使「年齡門檻」成為是否繼續接受家長管理的主要依據，而非家庭內部的實際教養共識。

不需家長同意 平台直接提供操作教學

McKay 指出，信件不僅是通知，更是一步步的操作說明，清楚告訴孩子如何自行完成解除設定。她認為，這等同讓未成年人在缺乏家長知情的情況下，自行關閉原本為保護而設計的機制。

身為長期投入兒少網路安全的倡議者，McKay 對此做法表達強烈不滿。她認為，是否解除家長監護，應由家庭決定，而非由企業主動介入。相關設計在溝通上，容易將家長描繪為「過渡性的限制」，並將平台塑造成孩子成長過程中的主要權威。

企業角色是否越線 平台權力遭質疑

McKay 直言，這類作法已超出科技服務提供者的合理範圍，可能涉及以使用者參與度與數據蒐集為優先考量。她批評，當企業直接向未成年人傳遞「可以擺脫家長監督」的訊息，本質上是對親子關係與教養權責的重新定義。

事件也引發外界對家長監護制度本身的討論。部分教育與家長團體指出，若監護機制在設計上預設「終將自動退場」，卻缺乏家長參與的確認流程，恐讓保護機制流於形式。

截至目前，Google 尚未針對此事件發表正式回應。不過相關貼文已在社群平台引起熱議，不少家長呼籲，科技公司在涉及未成年人帳戶權限調整時，應提高透明度，並確保家長擁有充分的知情權與決定權。