好市多塞爆！「新竹人曝1招」秒停到車位　一票會員：早就這樣做了

▲新竹好市多隔一條馬路，就是迪卡儂。（圖／翻攝自Google Maps）



網搜小組／劉維榛報導

每當假日，好市多人潮特別多，找車位也十分耗時間。一名網友分享，現在都不停新竹好市多的停車場了，寧願改停隔壁的迪卡儂，儘管要付停車費、還要走一段路過去，但能省下找車位的時間也值得。文章曝光後，不少網友點頭直呼，「寧願多付錢也不想找車位」、「很早就這麼做了」。

一名網友在Threads表示，每次開車去新竹好市多時，光是路上塞車、進到地下室找車位就耗了很多時間，由於一旁就是迪卡儂，相較人潮沒那麼多又好停車，因此原PO寧願付費停車，再走過去好市多採買東西。

改停迪卡儂 網點頭：很早就這麼做了

底下網友熱議，「今天排隊進停車場加找車位花了30分鐘，假日一半的新竹市人都到Costco」、「應該是可以開第二家了」、「逛中壢好市多，我也是停路邊走路進去」、「台中南屯 Costco也是這樣」、「氣到買對面的房子，走路過去」、「我也是，寧願多付錢也不想在好市多找車位」、「不要講出這個秘技好嗎」、「很早就這麼做了，迪卡儂停車位還算多」。

還有網友分享一神招，「找一間不太遠的餐廳邊吃飯，邊用Uber Eats下單再送到餐廳」、「已經開始用外送訂好市多了，免塞車、找停車位 還省時間，雖然有貴一些，但還可以接受」。