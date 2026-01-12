新生兒數跌破歷史新低　蔡育輝：不要戰爭要寶寶，營養午餐該中央買單

▲台南市議員蔡育輝、方一峰與議員參選人尤淨寬（左起）召開記者會，痛批少子化已成國安危機，呼籲營養午餐由中央統一編列預算。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國內新生兒人數持續探底，創下歷史新低，引爆少子化政策攻防，台南市議員蔡育輝12日與市議員方一峰、議員參選人尤淨寬召開記者會，高分貝向中央喊話，痛批少子化已是「國家最重大的國安危機」，直指政府「能編1.25兆軍購，卻捨不得把錢花在孩子身上」，呼籲全國國中小營養午餐應由中央統一編列預算，減輕家長負擔。

蔡育輝指出，內政部統計顯示，2025年全台結婚對數僅約11萬對，全年新生兒總數約10萬人，與1960至1980年代每年30至40萬名新生兒相比，出生率呈現「墜崖式下滑」，更預估2026年新生兒數恐只剩8萬人，「生不如死，這不是危言聳聽，而是真正的國安危機。」

蔡育輝質疑，中央長期宣稱重視少子化，行政院發言人多次表示衛福部成立少子化辦公室，2017年至2025年間編列高達4400億元預算，但衛福部長石崇良今年1月卻坦言「實際上並未成立少子化辦公室」，錢究竟花到哪裡，政府應給全民一個交代。

議員們也將矛頭指向營養午餐政策。蔡育輝說，台北市長蔣萬安率先宣布學童營養午餐全免，藍白縣市首長陸續跟進，原本持保留態度的台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁也在輿論壓力下急轉彎接力上車，證明只要是「真正利民的政策」，民意就會逼著政府動起來。

方一峰直言，少子化不該只是地方政府各自扛，既然是國安層級問題，就應由中央負責到底。他指出，現在萬物齊漲，唯獨年輕人薪水倒退，經濟壓力讓不少人「寧願養貓狗、不敢生小孩」，政府若不對症下藥，再多口號都救不了出生率。

尤淨寬則呼籲，中央應打造一整套「少子化國安解方」，從生育津貼、托育補助、不孕補助、育嬰假彈性化、托育公共化、婚育宅供給，到國中小免費牛奶與營養午餐，一條龍由中央編列預算、地方執行，「把錢花在刀口上，年輕人才會真正有感。」

蔡育輝強調，人力才是國家真正的戰力，「不要戰爭，要寶寶」。他說，從營養午餐政策各地政府被迫跟進就能看出，只要政府願意與民同行，少子化這場慢性國安危機，才有可能真正找到出口。