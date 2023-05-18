▲國民黨17日中常會徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨17日正式提名新北市長侯友宜參選2024總統大選，外界皆關注侯友宜接下來如何「團結拚勝選」。對此，前立委邱毅18日就在臉書分析「侯友宜該如何團結？」他提出五大方向，首先就是要化解深藍選民的疑慮，他提到，昨天前高市黨部黃復興主委史忠義退黨，就是深藍開出的第一槍。

邱毅強調，團結是侯友宜最重要工作，但團結不是口號，團結是必須實實在在，付出代價的艱鉅工作。至於該如何團結，他提出五大方向，首先，就是要化解深藍選民的疑慮，昨天前高市黨部黃復興主委史忠義退黨，就是深藍開出的第一槍。

第二，要彌補與地方勢力的裂痕，邱毅提到，這次新竹以南到屏東，幾乎所有的議長、副議長都支持鴻海創辦人郭台銘，昨天南投議長何勝豐宣布退出國民黨，這是地方派系的第一槍。他指出，地方派系掌握各地的農會、漁會、水利會、工業會、商業會、青商會、獅子會、扶輪社、婦女會，是國民黨所謂的傳統組織系統。

第三，要爭取經濟藍、科技藍、藍營的知識分子的支持。邱毅表示，他們認定侯友宜缺乏國際視野，也不懂兩岸關係，更對財經、產業、科技知識貧乏，這點必須要靠國民黨智庫大幫忙了；第四，要爭取年輕人的認同，他舉例，前高雄市長韓國瑜當年魅力十足，卻弱在年輕族群，輸給擅長拉攏年輕人的總統蔡英文。他認為，侯友宜的外在形象太老氣，講話呆板無趣，頻頻跳針，不易被年輕人喜愛，應儘速改造形象。

第五，要整合郭台銘，邱毅表示，郭台銘昨天雖以個人臉書表達祝賀與支持，但是真心實意，還是場面話，尚不得而知，還要看黨主席朱立倫和侯友宜如何修復關係，「據我所知，郭台銘還是有氣的，尤其是確認朱立倫早已內定侯友宜，難免有被耍弄的情緒。」

此外，邱毅提到，民眾黨主席柯文哲昨天已宣布參選，以他的狡猾、聰明、幹練、野心，藍白合的可能性幾乎沒有，只能寄望於棄保效應。他強調，所以，侯友宜能不能站穩老二，並逐漸拉近與老大的距離，是最重要的事，「侯友宜一旦民調落後給柯文哲，淪為老三，就真的玩完了！」