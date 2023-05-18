撫平「侯郭大戰」裂痕　「挺侯派」蔣萬安4度喊話：團結一致

記者袁茵／台北報導

面對2024總統大選，國民黨17日中常會正式徵召新北市長侯友宜，而原積極爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘則選擇團結支持。面對未來如何撫平郭台銘的傷痕？「挺侯派」的國民黨籍台北市長蔣萬安18日四度喊話「團結一致」。

▲蔣萬安接見112年度全國小學田徑錦標賽台北市代表隊。（圖／記者陳家豪攝）

針對「挺郭派」中常委沈智慧認為，徵召當天才公布遊戲規則太晚了，未來如何撫平郭台銘傷痕？蔣萬安18日於北市府受訪時表示，郭台銘其實是一位世界級領袖，帶領台灣科技業站上世界舞台，並在疫情期間帶領民眾安然度過，且一直以來都是以中華民國為念；郭台銘於17日在臉書展現大器，接下來就是朝著共同目標，團結一致贏得勝選。

至於身為10位挺侯派縣市長之一的蔣萬安，未來要如何幫助對方？蔣萬安回應，侯友宜是一位務實正派、有魄力有遠見的人，相信在國民黨提名後，希望大家團結並進，朝著共通目標贏得2024。

面對媒體第三度追問，蔣萬安仍表示，侯友宜被提名後，希望接下來可以團結一致，大家往共同目標邁進，就是在各自崗位盡全力來支持黨提名的候選人，以及希望在國會能夠過半。

另外，國民黨副主席連勝文用「岳飛」來形容郭台銘，但因岳飛是被皇帝處死，使不少網友氣炸？蔣萬安並未正面回應，僅說最重要是大家要有共同目標，17日終於確定被提名人，接下來這段時間，大家在各自崗位上扮演好自己角色，朝共同目標贏得2024。