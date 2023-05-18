最快9月請假捐薪水拚選舉？　侯友宜：不但捐出我自己還會捐更多

記者崔至雲／新北報導

國民黨昨天正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統，傳出侯將帶職參選，最快9月會向新北市政府請假，並捐出薪水。對此，侯友宜今（18）日受訪時表示，他對國家社會的使命，「不但會捐出我自己，還會捐得更多」，只要大家抱著多做事，其實有些議題就會連同大家所認知的，都會一樣的，都會全力做好事。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



侯友宜上午接受媒體訪問時被問到，民進黨認為侯帶職參選，應向選民道歉？侯友宜表示，面對國家在現階段國外情勢險峻、國內百廢待舉，其實對國家社會有責任的人絕對不能視而不見，應該挺身而出，讓國家社會進步。

侯友宜提到，對新北市來說，國家跟新北市也都是息息相關，所以他一定全力讓新北市在這段時間仍然永不停歇地往前走，照2030新願景，全力的推動，市政不但不停歇，還會全力加速，大家一起加油。

媒體問到，規劃9月或是10月要請假嗎？是否將捐薪水？侯友宜回應，「其實我對國家社會的使命，不但會捐出我自己，還會捐得更多」，只要大家抱著多做事，其實有些議題就會連同大家所認知的，都會一樣的，都會全力做好事。

另，對於現在傳出副市長謝政達以及副秘書長張其強，還有法制局長吳宗憲，未來將替侯打2024選戰？侯也說，其實團隊不管內部如何調整，最重要的選舉不要影響市政往前走的力量。

