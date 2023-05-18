新北連兩個「落跑市長」　民進黨團籲侯友宜辭職選總統

▲民進黨團今天上午舉行「市政擺爛市長辭職」記者會。（圖／民進黨新北市議會黨團提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨17日正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，對此，民進黨新北市議會黨團18日舉行記者會，批評侯友宜稱台灣「百廢待興」，實際上，新北市政在侯的心不在焉下，才是百廢待興，呼籲侯友宜若無法好好當市長，不如比照2018年辭副市長參選市長，乾脆一點辭掉市長參選總統，新北市民值得一個更專心稱職的市長。

民進黨新北市議員鄭宇恩、張維倩、卓冠廷、林秉宥、蘇錦雄、翁震州、彭一書、戴瑋姍、張錦豪、張嘉玲、顏蔚慈、鍾宏仁、李宇翔、黃淑君、林銘仁、陳乃瑜、山田摩衣、黃俊哲今天上午舉行記者會。

黨團總召鄭宇恩表示，嚴正呼籲侯友宜市長請辭參選，因為他請假參選對不起市民，侯友宜選在9月請假，正是因為9月就要開始進行預算報告跟審查，侯友宜的計畫就是要迴避議會監督，民進黨團不能接受侯友宜指派任何一位代理市長上台報告預算及答詢。

黨團副總召張維倩表示，侯友宜參選總統沒有給市民留下好名聲，而是留下一個常常流標、執行率落後的新北市爛攤，例如新北市核定有23座前瞻預算補助的停車場，合計中央補助款約39.91億元，約佔計畫總經費200億元的五分之一，是全國補助案量及金額最高的縣市，但截至去年底只完工9案，2022年時還有12座進度不到50%，「中央補助這麼多錢，那新北市在幹嘛？」侯友宜不要只會用疫情和烏俄戰爭當作缺工缺料的藉口，侯沒有替新北市民解決問題，現在更拋棄了新北市民，請侯友宜要說清楚講明白。

黨團幹事長卓冠廷表示，新北市從昨天開始正式沒有市長，「到底新北市民欠國民黨、欠朱立倫、欠侯友宜多少？」連兩個市長落跑選總統。他提醒，從27年前台灣人自己選總統以來，3個帶職參選總統的都是國民黨籍，前面兩個下場都不好，國民黨主席朱立倫失敗，高雄市前市長韓國瑜也失敗，而侯友宜昨天起接受徵召，但既不請辭也不請假，要到9月才請假，真的是「時間管理大師」，真的打算白天上班、晚上輔選、周末繼續跑選舉，怎麼可能把新北市政做好？

黨團書記長林秉宥補充，新北市的社會案件對比其他縣市相當頻繁，從去年的恩恩案到新北市頻繁的槍擊事件、五股觀音坑溪橋斷、中和弱勢悲歌伴屍案等，侯友宜至今對市民一句道歉都沒有，新北市政跛腳就是從侯友宜宣布參選開始，尤其許多局處首長可能跟著離開加入競選團隊，留下的團隊在侯友宜落跑之後恐將失控成為一個個的地雷，侯友宜的後院即將失火，野火即將燎原。