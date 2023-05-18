　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北連兩個「落跑市長」　民進黨團籲侯友宜辭職選總統

▲▼新北市議會民進黨團「市政擺爛 市長辭職」記者會。（圖／民進黨團提供）

▲民進黨團今天上午舉行「市政擺爛市長辭職」記者會。（圖／民進黨新北市議會黨團提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨17日正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，對此，民進黨新北市議會黨團18日舉行記者會，批評侯友宜稱台灣「百廢待興」，實際上，新北市政在侯的心不在焉下，才是百廢待興，呼籲侯友宜若無法好好當市長，不如比照2018年辭副市長參選市長，乾脆一點辭掉市長參選總統，新北市民值得一個更專心稱職的市長。

民進黨新北市議員鄭宇恩、張維倩、卓冠廷、林秉宥、蘇錦雄、翁震州、彭一書、戴瑋姍、張錦豪、張嘉玲、顏蔚慈、鍾宏仁、李宇翔、黃淑君、林銘仁、陳乃瑜、山田摩衣、黃俊哲今天上午舉行記者會。

▲▼新北市議會民進黨團「市政擺爛 市長辭職」記者會。（圖／民進黨團提供）

黨團總召鄭宇恩表示，嚴正呼籲侯友宜市長請辭參選，因為他請假參選對不起市民，侯友宜選在9月請假，正是因為9月就要開始進行預算報告跟審查，侯友宜的計畫就是要迴避議會監督，民進黨團不能接受侯友宜指派任何一位代理市長上台報告預算及答詢。

黨團副總召張維倩表示，侯友宜參選總統沒有給市民留下好名聲，而是留下一個常常流標、執行率落後的新北市爛攤，例如新北市核定有23座前瞻預算補助的停車場，合計中央補助款約39.91億元，約佔計畫總經費200億元的五分之一，是全國補助案量及金額最高的縣市，但截至去年底只完工9案，2022年時還有12座進度不到50%，「中央補助這麼多錢，那新北市在幹嘛？」侯友宜不要只會用疫情和烏俄戰爭當作缺工缺料的藉口，侯沒有替新北市民解決問題，現在更拋棄了新北市民，請侯友宜要說清楚講明白。

黨團幹事長卓冠廷表示，新北市從昨天開始正式沒有市長，「到底新北市民欠國民黨、欠朱立倫、欠侯友宜多少？」連兩個市長落跑選總統。他提醒，從27年前台灣人自己選總統以來，3個帶職參選總統的都是國民黨籍，前面兩個下場都不好，國民黨主席朱立倫失敗，高雄市前市長韓國瑜也失敗，而侯友宜昨天起接受徵召，但既不請辭也不請假，要到9月才請假，真的是「時間管理大師」，真的打算白天上班、晚上輔選、周末繼續跑選舉，怎麼可能把新北市政做好？

黨團書記長林秉宥補充，新北市的社會案件對比其他縣市相當頻繁，從去年的恩恩案到新北市頻繁的槍擊事件、五股觀音坑溪橋斷、中和弱勢悲歌伴屍案等，侯友宜至今對市民一句道歉都沒有，新北市政跛腳就是從侯友宜宣布參選開始，尤其許多局處首長可能跟著離開加入競選團隊，留下的團隊在侯友宜落跑之後恐將失控成為一個個的地雷，侯友宜的後院即將失火，野火即將燎原。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／航班全停飛！　金門上千旅客滯留
快訊／壽山動物園也收恐嚇信！750遊客疏散　今休園一天
桃機大停電！　旅客無法通關、安檢機器全暫停
台AV圈爆性病危機！　女優鬆口真相
獨／直擊炎上咖啡店！　滿滿一盒「棉花糖餅乾」放門口
LIVE／小一女代母職書包裝4月弟　《半澤》男星一家昏迷父母
女大生實習慘爆頭殞命！　烘焙公司今照常營業
快訊／《半澤》男星父親亡！雙親離世　演藝工作喊卡
柯文哲自曝與郭台銘聯絡！　「等你冷靜1、2天」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連勝文以「岳飛」比喻郭台銘　柯文哲大笑：人常常下意識說實話

出口表現持續衰退　國發會：GDP保2是挑戰

高房價問題再掀熱議　行政院：持續精進措施、聆聽各界意見

升格農業部陳吉仲稱此生無憾　他大批：農漁民生活艱困還沾沾自喜

綠攻侯友宜落跑！　藍拉時間軸反擊：賴清德才是先驅

軍公教明年調薪　行政院：正面態度看待

郭台銘、管中閔是副手人選？　侯友宜讚2人：郭令人敬佩、管是瑰寶

民進黨逃不出「8年魔咒」？　游盈隆：蔡英文執政最大敗筆是內政

游錫堃訪華府會裴洛西　贈「民主必勝」題字

徵召侯友宜第二天就傳出「換侯」！　國民黨急為朱立倫闢謠

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

連勝文以「岳飛」比喻郭台銘　柯文哲大笑：人常常下意識說實話

出口表現持續衰退　國發會：GDP保2是挑戰

高房價問題再掀熱議　行政院：持續精進措施、聆聽各界意見

升格農業部陳吉仲稱此生無憾　他大批：農漁民生活艱困還沾沾自喜

綠攻侯友宜落跑！　藍拉時間軸反擊：賴清德才是先驅

軍公教明年調薪　行政院：正面態度看待

郭台銘、管中閔是副手人選？　侯友宜讚2人：郭令人敬佩、管是瑰寶

民進黨逃不出「8年魔咒」？　游盈隆：蔡英文執政最大敗筆是內政

游錫堃訪華府會裴洛西　贈「民主必勝」題字

徵召侯友宜第二天就傳出「換侯」！　國民黨急為朱立倫闢謠

3年都沒確診！天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

李沃牆／總統大選三腳督成形　兩岸問題猿聲啼不住

連勝文以「岳飛」比喻郭台銘　柯文哲大笑：人常常下意識說實話

侯友宜出線！蘇清泉主動規劃「國境之南起手式」並爭取不分區立委

大咖女星「人設翻車」！眼神暗示助理幫脫鞋　她驚睹這幕：丫鬟情節？

大谷見到「鐵人」　瑞普肯笑問：為什麼你能把球打這麼遠？

金門大霧航班全停飛！上千旅客滯留　20高中生憂趕不上甄試

經典12號很難被取代　陳建州：每個球迷心中都有個林志傑

快訊／壽山動物園也收恐嚇信！急疏散750遊客　今日休園一天

桃機航廈停電！旅客出國無法通關、安檢機器全暫停

政治熱門新聞

快訊／馮世寬爆氣嗆「不要問這種問題」　現場媒體傻眼

李遠哲1事成藍營強牌　他曝卡在侯友宜

侯友宜副手大黑馬是他　2條件曝光

侯友宜擬9月請假捐薪　團隊驚見吳宗憲

館長自辦總統大選「柯文哲得票84%」

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

徵召前關鍵48小時　朱侯郭三方會談

2024「三腳督」成形！　Yahoo最新民調風向變

挺郭派不滿侯友宜被徵召　楊秋興嗆：國民黨將輸300萬票

確定徵召侯友宜！郭辦稱未受邀　國民黨：另擇適當場合再邀

林右昌「年輕人不是真的買不起房」炸鍋！　本人最新回應

柯文哲與郭台銘聯絡：等你冷靜1、2天

喊「國民黨不可能推郭台銘」　矢板明夫觀察侯友宜：是白紙

侯友宜如何贏過賴清德？　郭正亮揭「關鍵2點」

更多熱門

相關新聞

最快9月請假捐薪水拚選舉？　侯友宜：不但捐出我自己還會捐更多

最快9月請假捐薪水拚選舉？　侯友宜：不但捐出我自己還會捐更多

國民黨昨天正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統，傳出侯將帶職參選，最快9月會向新北市政府請假，並捐出薪水。對此，侯友宜今（18）日受訪時表示，他對國家社會的使命，「不但會捐出我自己，還會捐得更多」，只要大家抱著多做事，其實有些議題就會連同大家所認知的，都會一樣的，都會全力做好事。

侯友宜該如何團結？　他提5大要點：首先化解深藍選民疑慮

侯友宜該如何團結？　他提5大要點：首先化解深藍選民疑慮

2024「侯盧」配？盧秀燕：媽媽會留在家裡

2024「侯盧」配？盧秀燕：媽媽會留在家裡

侯友宜520上「董事長開講」！　合體「打賴悍戰」謝龍介、徐巧芯

侯友宜520上「董事長開講」！　合體「打賴悍戰」謝龍介、徐巧芯

柯文哲與郭台銘聯絡：等你冷靜1、2天

柯文哲與郭台銘聯絡：等你冷靜1、2天

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨侯友宜郭台銘賴清德柯文哲2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

快訊／《半澤直樹》男星倒臥家中「媽媽身亡」！1死1昏迷

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」目擊片瘋傳

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

南投驚傳血案！菜農槍殺2人畏罪自戕

台中LaLaport無業男墜樓亡　三井集團發聲

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

皮膚乾癢！她血糖一測狂飆474　醫點名「早餐別碰2食物」

今變天！　大雨、強風、雷擊要來了

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面